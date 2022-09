L’Associació de Veïns de Valldaura col·labora amb els Amics del Senegal del Bages (ASEB) per fer una donació de gairebé un centenar d’ordinadors a centres educatius del Senegal.

La presidenta de l’entitat veïnal, Josefina Portell, a qui va acompanyar Faustí Fígols, membre de l’associació veïnal, s’ha mostrat molt orgullosa del fet que l’entitat tingui l’oportunitat de participar en projectes socials com aquest.

Els ordinadors els ha recollit Labdoo, una plataforma sense ànim de lucre impulsada, a casa nostra, per Vicenç Hontangas. Els aparells els van donar les delegacions de Manresa i de Gavà del Rotary Club, una altra organització sense ànim de lucre que s’ha bolcat de ple en el projecte, de la qual també forma part.

L’entitat encarregada de formatejar els ordinadors i de portar-los al país africà serà l’ASEB. Amadou Makhtar n’és el president. Com que també és informàtic, ha estat qui s’ha cuidat de sanejar els aparells. La seva taula de treball és al local de Valldaura.

Quan tots els ordinadors estiguin enllestits, s’enviaran al Senegal, però l’ASEB encara no té el finançament per fer-ho i està buscant la manera d’aconseguir-lo. Segons Makhtar, la idea és que, entre d’altres, vagin a parar a l’escola on va estudiar quan era petit. Fa notar que «a l’associació només fem aquestes donacions a entitats o centres dels quals ens puguem refiar, però mai a particulars perquè hi ha moltes màfies».