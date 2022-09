Anar de càmping a Manresa

Un dels equipaments més desconeguts de Manresa és el càmping Emili Freixa, a tocar del polígon industrial del Guix i amb capacitat per acollir més de 400 persones. La meitat dels campistes provenen de municipis de la comarca i l’altra meitat, majoritàriament, són de l’àrea metropolitana de Barcelona. A més a més, també hi ha unes 900 pernoctacions d’estrangers al llarg de l’any.

El càmping té 180 parcel·les, de les quals n’hi ha 100 explotades avui dia. A cadascuna de les parcel·les hi ha de mitjana quatre persones. L’ocupació és gairebé total en l’època d’estiu. En part, el desconeixement de l’espai prové del fet que en els seus inicis era un càmping restringit a membres de la Unió de Caravanistes de Catalunya (UCC), però des del 2015 és un espai obert a tothom.

A principis del 2022 el càmping Emili Freixa va haver de canviar de propietari perquè la UCC no podia assolir les despeses econòmiques. Llavors es va quedar amb la propietat un dels membres de l’organització, Andreu Alfonseda, que avui dia n’és el director. Gairebé no fan publicitat perquè des de la direcció de l’Emili Freixa es considera que «el millor anunci és oferir un bon servei als clients i que aquests ho expliquin, el boca-orella de tota la vida».

Quan va arribar al càmping, a Alfonseda li sobtava molt que hi hagués gent que volgués passar les vacances al costat de casa, però cada vegada ho veu més normal. «Jo també ho faria. Imagina estar tancat en un pis de 50 o 60 metres quadrats a Manresa amb nens petits; venir aquí és un oasi».

La normativa que regula els càmpings prohibeix que ningú hi pugui residir de forma permanent; el màxim són 11 mesos a l’any. Tot i això, a l’Emili Freixa hi ha gent que no s’hi està de vacances. Treballadors de la Renfe o d’empreses del voltant que han estat traslladats, viuen al càmping entre setmana i marxen a la seva primera residència els caps de setmana.

El responsable del càmping considera que les lleis que regeixen els càmpings són «ridícules» i espera que es canviïn com més aviat millor perquè s’ajustin a la realitat. Per exemple, un bungalou es considera una edificació i s’ha de demanar el permís d’obres i pagar impostos per cada 25 metres de sostre construït. La solució per no haver-se d’enfrontar a totes aquestes traves burocràtiques són les mobile home, bàsicament el mateix que un bungalou, però amb dues rodes a sota.

Un càmping atípic

Segons el que explica el director, el bon ambient i els vincles emocionals que es creen és el que fa que la gent esculli aquest càmping i no qualsevol altre. «És un càmping atípic. No tenim la platja ni tampoc una gran vista de la muntanya. Estem davant d’un polígon industrial i s’hi està de conya. Aquesta és la màgia de l’Emili Freixa», diu orgullós.

Alfonseda subratlla la idea que el càmping és com un poble on tothom es coneix. «Quan entres a un càmping de platja, el volum de persones que entren i surten en un dia és molt gran; aquí no passa això. Si ve algú amb intencions de quedar-s’hi un temps, al cap d’una setmana ja té el seu grup d’amics», assegura.

Sònia Rodríguez és de Barcelona i ja fa setze anys que va cada estiu a l’Emili Freixa amb els seus tres fills. «Els nens ja tenen aquí el seu grup d’amics de tota la vida i la veritat és que jo també. Hi ha molta tranquil·litat i la gent és molt agradable. Quan venim sempre ens ho passem bé».

La piscina i el bar són els llocs més populars de l’Emili Freixa, juntament amb les zones esportives i el parc infantil. Amb el canvi de direcció al gener, s’han fet alguns canvis al càmping com l’obertura d’una pista de pàdel i la instal·lació de 16 mobile home nous.

Quan acabi l’estiu es preveuen més canvis, sobretot a la nau que hi ha darrere del bar, que antigament era per guardar bestiar i avui dia està buida. Es vol reformar per posar-hi nous serveis per als campistes com una perruqueria, un gimnàs, o un espai de lleure perquè els joves puguin jugar a les consoles. «Encara que aquest sigui un càmping senzill, volem donar als clients el mateix tracte que rebrien en un ressort», afirma amb to confiat el propietari.

La nova direcció es mostra satisfeta amb el nou viratge que està prenent l’espai i l’acontentament que demostren els clients.