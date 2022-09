L'associació L'Era ha publicat un catàleg amb setze formacions per a aquest curs 2022-2023. Amb un total de 210 hores de classe, les temàtiques són molt diverses, però totes orientades a capacitar les persones per a la vida al camp respectant-ne el seu entorn natural. Entre d'altres, hi ha una formació d’apicultura ecològica, una d’elaboració de conserves, una de plantacions naturalistes adaptades al clima mediterrani o un taller de cuina solar. Entre el professorat, hi ha especialistes com Tomàs Llop, que impartirà el curs de poda natural; Raquel Servitja, el de cria ecològica de cabres i ovelles, i Cesc Balanzó, el d’arboricultura en alçada.

Per fer possible la programació, l’associació compta amb el suport de més de 350 sòcies, així com amb la col·laboració de l’Escola Agrària de Manresa i de l’Institut d’Agricultura i Jardinera Les Garberes, de Castellar del Vallès. Alhora, per facilitar l’accés a la formació, ofereix un descompte a persones que estiguin a l’atur, a menors de 25 anys i a alumnes dels centres educatius amb els quals col·labora. També s’aplica un descompte a les sòcies de l’entitat, així com a les subscriptores de la revista Agrocultura. Les persones interessades poden inscriure's a botiga.associaciolera.org, a través del correu electrònic formacio@associaciolera.org i als telèfons 938 787 035 / 672 337 305.