La importància de l’esport a Manresa queda reflectida en monuments i escultures

L’esport ha estat i és una activitat important a Manresa. El futbol, el bàsquet (amb un equip a l’elit), l’atletisme i la natació, amb un gran nombre d’esportistes olímpics, són els esports que atreuen un major nombre de practicants, però també són importants altres disciplines i clubs. Per això trobem en diferents espais urbans monuments dedicats a aquestes activitats.

Parc del carrer de la Font del Gat Tipologia: Baix-mig relleu Autor: Josep Barés Soler Materials: Ferro Dimensions: 135 x 176 x 143,5 Commemoració: Monument al centenari del Centre d’Esports de la Comarca del Bages Inauguració: 25 de febrer de 2006

Comencem el recorregut al parc de l’Agulla. A prop de l’entrada hi ha un monument amb un plafó de ciment amb diferents motius decoratius, un raig de llum, unes onades, una roda i un arbre, que simbolitzen el miracle i la bonança que va comportar l’arribada de l’aigua per a la ciutat. A sobre, les muntanyes de Montserrat presideixen la composició. La peça és obra de Jordi Garcia i la inscripció, Llum 197, Centre Excursionista de la Comarca de Bages, fa referència a l’any en què l’entitat excursionista va ser l’administradora de la Festa de la Llum. Una placa recull el nom de tres empreses comercials que van cofinançar l’obra.

Continuem cap a la zona esportiva del Congost. A l’entrada del camp de futbol del Centre d’Esports Manresa hi ha el monument Manresa a l’esportista (1995), format per una base de ciment i una escultura que combina aquest material amb el ferro, obra del dibuixant Ricard Manuel Sabaté. L’escultura la formen dos volums amb cinc forats que simbolitzen els anells olímpics i uns pilars que s’estenen cap amunt al mig dels quals hi ha l’escut de Manresa coronat amb un con. Una placa llueix la inscripció: Nit de l’esportista/Manresa a l’esportista, 8 d’abril de 1995.

A l’entrada principal de les pistes d’atletisme hi ha un monòlit cúbic de pedra en memòria de Josep Pla March, pare de l’atletisme manresà i fundador del Club Atlètic Manresa (1955). En una de les cares hi ha una placa amb la inscripció L’atletisme a Josep Pla March, Manresa 1963. El monument es va erigir aquell any amb motiu de la seva mort.

A l’interior del complex atlètic, molt a prop de l’anterior, trobem un altre monument dedicat a l’olímpic Enric Villaplana Vargas obra de l’escultor manresà Josep Maria Prunés Victori (1927-2016). Es tracta d’un bloc de formigó i granit amb dues plaques i un espai quadrat buit. En una placa hi ha un baix relleu d’un atleta fent marxa, l’especialitat en la qual va destacar Villaplana i que el va portar a ser olímpic als Jocs de Londres de 1948, on va obtenir la novena posició. A l’altra placa trobem la inscripció A l’olímpic manresà Enric Villaplana.

Si accedim a les pistes d’atletisme pel lateral trobem una paret de totxo en forma de lletra L. A la paret més llarga hi ha una placa amb un baix relleu d’un atleta saltant una tanca i, a l’altre costat, una altra placa de pedra amb l’escut del Club Atlètic Manresa. Aquestes dues plaques són obra de l’escultor manresà Josep Maria Prunés Victori (1927-2016) i es van inaugurar el 1965.

Seguirem el recorregut fins al carrer Arquitecte Oms. A l’entrada als jardins del Casino hi ha l’escultura d’una silueta d’un tenista realitzada amb ferro sobre una peanya de travertí, obra del manresà Jaume Soldevila Ribera. A la base hi ha una placa amb la inscripció En record de la primera pista de tennis de Manresa (any 1911). Club Tennis Manresa, 50è aniversari 13 febrer 2016. A la ciutat de Manresa en motiu del 50è aniversari del Club Tennis Manresa. Festa de la Llum 2016.

Acabem al parc del carrer de la Font del Gat on hi ha el monument Rellotge de sol, dedicat al centenari del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, del qual en va ser el promotor l’Ajuntament. El disseny és obra de Josep Barés Soler i consisteix en una superfície metàl·lica en forma d’una U invertida, damunt d’un cercle i amb un rellotge de sol a la part superior. A la base hi ha un cercle amb els noms de la rosa dels vents. Els quadrants del rellotge de sol són creació de J. M. Cors i el monument va ser fabricat per l’empresa metal·lúrgica Oliva Torras. En un lateral hi ha una placa amb l’escut del Centre i la inscripció Cent Anys (1905-2005).