Ocupes d'un bloc de Manresa: «Volem pagar i ser legals, però no ens deixen»

El bloc 11 del carrer de Bambylor, al barri de Saldes-Plaça Catalunya, continua amb la llum punxada des del 13 de juliol. Hi viuen cinc famílies on hi ha 12 infants.

És un bloc que feia més de deu anys que estava deshabitat quan es va ocupar, l’1 de maig del 2021. Abderrhaman Latrach, un dels veïns de l’edifici i membre de la PAHC, explica que reclamen a l’Ajuntament un comptador social per poder viure tranquils.

«Es diu comptador social perquè es demana a través dels serveis socials, però les factures s’han de pagar igualment», assenyala Latrach. «Com no som propietaris de l’immoble ni tampoc tenim un contracte de lloguer no podem anar a les empreses de subministraments i ho hem de fer així. El nom no vol dir que el preu sigui social, sinó que es fa per la via dels serveis socials i no es poden comparar preus amb empreses de la competència». Assegura que volen fer front a les factures que comporti aquest comptador. «Nosaltres volem pagar i ser legals, però no ens deixen», lamentava Latrach, fart de la burocràcia.

El propietari de l’immoble és Cerbus, «un fons voltor», recorden els veïns. S’ha de posar d’acord amb l’Ajuntament per declarar l’edifici com acabat. Aquest tràmit és indispensable perquè Endesa pugui oferir els esmentats comptadors i l’Ajuntament un lloguer social per a les famílies.

Quan van entrar a l’edifici, els interiors dels pisos estaven inacabats, per això el propietari no ha declarat l’immoble. Els veïns ocupes han acabat els interiors i ara tots els pisos són habitables.

Islah Elhili viu en un pis de l’immoble ocupat amb el seu marit i la Mariam, la seva filla de sis anys. «Quan vam entrar no ens importava que el pis no estigués acabat, només necessitàvem un sostre», declara. No viu tranquil·la perquè pensa que en qualsevol moment poden anar-hi els Mossos per tallar la llum, com ja va passar el 4 d’abril. La policia es va presentar amb quatre furgonetes i agents visiblement armats, segons expliquen els veïns.

Allan Omar Matute Oliva viu en un dels pisos del bloc 11 del carrer de Bambylor amb la seva filla de 5 anys i la seva dona. Recorda tot el procés d’ocupació del que avui en dia és casa seva com «una lluita burocràtica brutal». Declara que sempre que aconseguixen un permís, des del consistori en demanen un altre, els tràmits no acaben mai. «Ha estat molt dur, però amb tot el camí que hem recorregut fins ara, no ens farem enrere», afirma molt segur.

Els residents d’aquest bloc ocupat es consideren «bons veïns». Montserrat García Pons és veïna del bloc de davant, que no està ocupat, i afirma que hi ha molt bona convivència. García declara que el fet que algú entrés en aquell edifici va suposar un gran alleugeriment per a tot el carrer. «Jo ho vaig celebrar perquè penso que el carrer ha guanyat molt amb ells. Això era un niu de rates i de deixalles. Portava abandonat massa temps», explica, contenta amb els nous veïns.

Endesa busca solucions per instal·lar els comptadors El motiu pel qual no es poden instal·lar els comptadors socials a l’edifici ocupat del carrer de Bambylor és que el bloc no ha estat mai electrificat. Segons Endesa, per molt que la PAHC tingui els butlletins i certificats de consum energètic de cadascun dels pisos, el que falta és una electrificació: la línia que connecta la xarxa elèctrica amb la façana de l’edifici. Aquesta electrificació del bloc l’ha de sol·licitar Cerbus, que és el promotor de l’immoble, però no dona resposta. L’empresa elèctrica assegura que està treballant conjuntament amb el consistori per trobar una solució per a les famílies vulnerables que hi viuen. «No és un tema que tinguem aparcat ni molt menys. S’hi està treballant conjuntament amb l’Ajuntament per poder trobar una solució», asseguren fonts d’Endesa. El fet que l’edifici no estigui declarat com a habitable complica molt els tràmits burocràtics perquè ningú en respon legalment.