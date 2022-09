«El nostre fill ha trobat aquí el seu grup d’amics»

Després de dotze estius, Selena Sedano i Julio Ormeño destaquen l’ambient familiar del càmping i la gent que han trobat.

Quin dirien que és l’atractiu per venir a l’Emili Freixa?

La gent, sense dubte. Aquí sempre hi ha molt bon ambient, tenim molta confiança amb tothom i estem tranquils. A més, el nostre fill ha trobat el seu grup d’amics. Per a nosaltres era molt important que ell pogués trobar a algú de la seva edat per compartir les estones, perquè en ser fill únic això no ho tenia a casa.

Que opinen de la localització del càmping?

La veritat que no podem dir que sigui un gran luxe, però aquí sempre hem estat bé i al final és l’única cosa que ens importa.

Tenen alguna activitat preferida?

Ens agrada anar a buscar cargols i anar a passejar pel riu amb el gos; sempre hi ha coses a fer i cadascú busca la seva afició. Però el que més ens agrada és la piscina, allà et trobes amb tothom i sempre passem bones estones.

Venen cada estiu?

Sí, els primers anys només veníem a l’estiu, però després vam anar ampliant i ara venim també els caps de setmana de primavera i tardor. Ja ens hi quedaríem .