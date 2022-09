Una tornada a l'escola més complicada: "S’han encarit tots els productes"

La tornada a l'escola del curs 2022-23 ha estat més cara per als pares i mares. Una inflació descontrolada ha fet augmentar el material escolar fins al 20%, especialment els productes fabricats amb cel·lulosa. "S'han encarit tots els productes”, han confirmat a Regió7 des de la llibreria Sobrerroca de Manresa.

A l'establiment situat a la cruïlla de les Bases de Manresa i el carrer Font del Gat, han notat aquests darrers dies abans de l'inici de les classes que els clients es miraven més el preu de les coses. “No ha vingut cap família a queixar-se directament sobre els preus", revela una de les dependentes, però de seguida afegeix que sí que n'han vist algunes "buscant el material més barat". Des de Sobrerroca s'ofereixen "línies de material més econòmiques" i expliquen que procuren "anar a favor del client i oferir-li preus que no els suposi una despesa extra”.

En una consulta ràpida a les portes de diferents escoles manresanes, aquest diari s'ha trobat amb forces mares i pares que deien haver notat l'augment de preus i l'emmarquen en una pujada generalitzada del cost de vida. “Ha pujat, com tot”, deia un pare a les portes de l'escola Joviat. Mentre, a l'escola Bages, el centre han intentat no augmentar la quota del material que paguen les famílies. "No han canviat respecte l’any passat i, a més, aquest any els pares han hagut de comprar menys llibres”, afirmaven un grup de professores. Una mare, Azahara Polo, ho confirmava: “Hem comprat menys llibres i no he notat gaire diferència”.

A l'Abacus, perquè les famílies no es veiessin ofegades en la compra del material escolar aquest curs, van arribar a diversos acords amb proveïdors i empreses a fi de garantir preus assequibles. «Per intentar contenir aquesta pujada inflacionista, hem avançat la compra de material i hem arribat a acords amb diferents empreses del sector per ser més assequibles. A Abacus, l’increment respecte a l’any anterior és del 6%, mentre que en la resta del mercat l’augment pot arribar al 20%», explica José Antonio González, director de l’àrea de papereria de l'empresa, en un article d'El Periódico, del mateix grup editorial de Regió7. Aquest any s’està registrant una venda molt més activa que en anteriors, remarquen.

Entre 35 i 200 euros per alumne

La despesa mitjana per família en la compra dels preparatius varia segons el cicle en què estiguin els menors, però oscil·la entre els 35 i els 200 euros per alumne sense incloure els llibres de text, els ordinadors i les llicències digitals. Si s’afegeix tot, la compra pot arribar als 600 euros per nen, fet que suposa una inversió important per als pares. "Per sort, nosaltres no ho hem notat perquè el nostre fill és molt petit, fa P5", es mostrava alleugerida una mare aquest matí davant l'escola Bages.