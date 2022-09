«Som residents en un càmping, no campistes»

La parella barcelonina formada per Amalia Larios i Vicenç Vay gaudeix molt de la vida de càmping. El que més els agrada és la companyia i la tranquil·litat.

Com van conèixer el càmping?

A partir de la Unió de Caravanistes, que en som socis des de fa molts anys. Abans érem campistes, però ara som residents en un càmping.

Quina diferència hi ha?

Quan érem campistes ens anàvem canviant de càmping (dels 17 que tenia la UCC) cada tres mesos. Ara ens hem establert de forma fixa en aquest.

Per què van escollir aquest càmping i no qualsevol altre?

Perquè aquí estem la mar de bé i sobretot molt tranquils. La veritat és que la vida és molt monòtona, però tota la gent que coneixes de tants anys fa que tot sigui millor.

Com és la gent que s’han trobat?

Molt bona gent, ja hem fet com una petita família. Seria molt estrany que algú que porti venint al càmping tants anys com nosaltres no tingués un grup d’amics, o almenys, algú amb qui fer petar la xerrada i passar l’estona.

S’hi passen tot l’estiu?

Sí, a més durant la resta de l’any també venim els caps de setmana si fa bon temps.