El primer dia de curs, el director de l'escola Joviat, Jordi Vilaseca, està a la porta rebent als alumnes pel nou curs. Acompanyat de Gemma Guerra, de l'equip motor de l'escola, Vilaseca explica que tot i els canvis que hi ha hagut en aquest inici de curs, espera que l'equip es pugui adaptar el millor possible per poder oferir un ensenyament de bona qualitat a tot l'alumnat, que va dels tres fins als setze anys.

Com es preveu l'inici del curs avançat?

Molt bé, hem planejat el curs el màxim de bé que hem sabut perquè tot surti com ha de sortir, segons les directrius que ens han donat des del departament. Avui comencen els petits i dimecres els de l'ESO, aquest any ha anat així per calendari.

Què n'opina del canvi de calendari?

Bé, doncs que potser es va fer de forma molt precipitada. Ja ve de molt enrere perquè quan ho van plantejar la reacció de la comunitat educativa en l'àmbit del país va ser molt negativa. Jo crec que el que toca ara és començar. Després del temps de pandèmia, hem de normalitzar al màxim tot el que passa a l'escola, que és el que intentem fer avui rebent les famílies a l'entrada de l'escola el primer dia de curs.

Com s'ha gestionat la jornada intensiva del mes de setembre?

L'horari de primària és de 3/4 de 9 a 3/4 d'1. És l'horari de matí que tindrem durant tot el curs, de moment fem activitats lectives al matí i de lleure a la tarda. Preveiem que la majoria de famílies deixaran els fills a l'escola tot el dia i faran ús del servei de menjador, perquè és el que necessiten per afavorir la conciliació laboral. La jornada intensiva ens sembla una mesura difícil d'abordar sobretot amb els més petits.

Quina és la diferència entre les activitats que es fan al matí i les de la tarda?

Al matí són les hores lectives i a la tarda de lleure. Per nosaltres, tant les hores lectives com les no lectives són iguals en el sentit que en totes es fan activitats d'aprenentatge, evidentment s'han de fer amb un format de monitoratge, però per nosaltres l'espai és educatiu tant si les activitats les fan professors o monitors. Però tot són activitats d'aprenentatge, tant les hores lectives com les extraescolars". El fet que només sigui un mes fa que sigui diferent de tots els cursos anteriors. Intentarem adaptar-nos'hi i tal com ha dit l'administració, després valorarem com ha anat de cara als cursos vinents.

Ja hi ha monitors per les activitats de lleure de les tardes?

Sí, són persones que col·laboraven amb nosaltres en cursos passats. No hi ha hagut cap canvi en aquest sentit. Hem anat programant les activitats de lleure normals i anirem veient en funció dels alumnes que s'hi apuntin. Sí que sabem d'escoles que han tingut més problemes per trobar monitors, però per sort nosaltres hem pogut comptar amb totes les persones que ja han treballat amb nosaltres al passat.

S'ha encarit l'inici del curs?

No hi ha hagut un impacte directe en l'inici de curs com a tal, però si que s'ha encarit el preu de la vida en general i al final això és circular. Ha pujat l'energia, els aliments i al final això és per tothom, per les famílies que si n'hi havia algunes que ja ho passaven malament doncs ara tenen el plus d'aquest increment. A l'escola com qualsevol organització com qualsevol empresa doncs també es nota evidentment, aquesta és una escola molt gran amb moltes despeses d'aigua i llum. En aquest recinte hi estudien uns 1100 alumnes en total, entre els d'infantil, primària i secundària.