El nombre de casos registrats de covid als hospitals de Manresa es manté estable a la franja baixa. Aquest dimarts hi ha vuit persones ingressades per la malaltia a la Fundació Althaia, cap d’elles a la Unitat de Cures Intensives, mentre que per segona setmana consecutiva, no n’hi ha cap a l’Hospital de Sant Andreu, que és net de coronavirus. La darrera setmana no hi ha hagut cap mort.

La tendència que es dona a Manresa és similar a la de Catalunya, on la darrera setmana s’han notificat 2.830 casos positius diagnosticats a Atenció Primària. Són 433 menys que no pas la setmana anterior. De les 36 persones ingressades que hi havia just fa un mes, a principis d’agost, s’ha passat a les vuit d’ahir. Va ser precisament a partir d’aquí, a principis d’agost, quan la corba va començar a baixar d’una forma acusada. El 9 d’agost hi havia 35 persones hospitalitzades, i el 16 d’agost van passar a ser 18. Una setmana després eren 5 i la setmana passada 6, totes elles a la Fundació Althaia i cap d’ells a Sant Andreu. Ara són els esmentats vuit pacients. Entre la darrera setmana de juliol i l’última d’agost hi ha hagut 16 defuncions als hospitals de Manresa a causa de la covid. Cap d’elles la darrera setmana. A Althaia s’han notificat 13 decessos durant aquest període de temps, mentre que a Sant Andreu n’hi ha hagut tres. Cal remuntar-se a finals de maig per trobar una setmana sense cap defunció als hospitals de Manresa a causa de la covid. Va ser la del 24 de maig, farà gairebé quatre mesos. Llavors hi havia 29 persones hospitalitzades. 20 d’elles a Althaia i la resta a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu.