L'Ajuntament de Manresa recollirà idees per revitalitzar el Centre Històric de la ciutat

L’Ajuntament de Manresa vol recollir idees per revitalitzar el Centre Històric de la ciutat, que a més a més del Barri Antic també engloba la part més antiga de les Escodines i la històrica del Vic-Remei. Ha redactat un projecte inicial que ha batejat amb el nom, precisament, de Pla de Revitalització del Centre Històric (PIRCH), i que es presentarà públicament el pròxim 19 de setembre en un acte obert a tothom.

A partir d’aquí ha programat un procés participatiu perquè tothom qui vulgui aporti idees i suggeriments que s’afegirien a la proposta que ha estat treballant el consistori els darrers mesos i que ha comptat amb la col·laboració associacions de veïns, entitats i agents econòmics del Centre Històric. Ara vol acabar de reblar el clau sumant-hi tothom qui hi estigui interessat.

El pla de revitalització és un full de ruta que fixa la mirada fins el 2030. «És estratègic i transcendeix els mandats municipals», ha dit aquest dimecres l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la presentació del procés de participació ciutadana que es posa en marxa. Per aquest motiu és important que hi hagi el màxim consens possible a tots nivells, ha assegurat.

El document de sortida l’ha treballat el govern a nivell intern, els grups de l’oposició, entitats i veïns, i «ara volem compartir-lo amb la ciutadania perquè faci aportacions». A la presentació també hi ha participat el regidor del Centre Històric, Josep Maria Fius; i la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet.

No han avançat res en concret del pla en sí. Es farà públic el 19 de setembre a les 7 de la tarda a la sala Gòtica de Sant Andreu, en ple Centre Històric, com a punt de partida del propi procés de participació ciutadana. Sí que Aloy ha manifestat que «hem de parlar d’espai públic, d’equipaments, d’activitat econòmica i, sobretot, de persones, habitatge, necessitats socials i com fem més viu i atractiu aquest Centre Històric o com reactivem aquells locals que estan buits».

D'aquesta forma la proposta inicial del Pla Integral de Revitalizació del Centre Històric (PIRCH) se sotmetrà a un procés de participació ciutadana que s’iniciarà el 19 de setembre amb la presentació del Pla en una sessió oberta a tota la ciutadania, que tindrà lloc a les 19 h a la Sala Gòtica de Sant Andreu Salut (carrer del Remei de Dalt, 3).

L’endemà, el 20 de setembre, s’iniciaran les sessions temàtiques específiques sobre els sis eixos que integren el Pla, amb un debat que se centrarà en qüestions relacionades amb l’habitatge i les persones i que tindrà lloc a les 18.30 h al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52). El 26 de setembre a la mateixa hora hi haurà la sessió participativa sobre mobilitat sostenible i espais Públics a Casa Caritat (carrer Verge de l'Alba 5-7), i el 29 de setembre, també a les 18.30 h, es farà la sessió dedicada a promoció econòmica i els equipaments a l’edifici de Càrites i Creu Roja del carrer Joc de la Pilota, 6.

En cada una d’aquestes sessions, es convidarà a persones i entitats que tenen una vinculació específica amb cada dels sis àmbits del PIRCH per reflexionar sobre les línies d’actuació plantejades i debatre les prioritats des d’un punt de vista més qualitatiu.

A banda de la presentació inicial i d’aquestes tres sessions temàtiques, també s’han organitzat altres activitats participatives de caràcter més lúdic, adreçades a les famílies i als infants, i que tindran lloc el dissabte 24 de setembre.

A les 11 del matí hi haurà una passejada oberta a la ciutadania amb l’historiador Francesc Comas que, sota el títol “(Re) Descobrim el Centre Històric”, oferirà recorregut històric i social pels llocs més emblemàtics d’aquest àmbit de la ciutat i, en acabar, es recolliran també les aportacions dels ciutadans. La visita, que té un aforament limitat, s’iniciarà als porxos de l'Ajuntament i les inscripcions es poden per correu electrònic a regidoriach@ajmanresa.cat o trucant al telèfon 93 878 23 00.

El mateix dia 24, a partir de les 17 h, a diferents espais del Centre Històric tindran lloc també activitats adreçades especialment als infants que podran plantejar també les seves propostes i idees per al futur d’aquest espai de la ciutat.També tenen coses a dir, ha assegurat la regidora Clotet.

Finalment, la ciutadania també podrà fer les seves valoracions sobre el PIRCH i plantejar altres propostes per al Centre Històric on-line a través de la plataforma participativa Decidim Manresa.