Els diputats Ferran Bel, portaveu del Grup Plural a la comissió d’Hisenda al Congrés dels diputats, i Sergi Miquel, membre de la comissió de ciència i universitats a les Corts espanyoles, van visitar dimarts les universitats de Manresa acompanyats per Joan Vila, candidat a l’alcaldia per Impulsem Manresa, que els va explicar la situació anímica, social i econòmica de la ciutat, els reptes als quals s’enfronta i el projecte d’Impulsem Manresa que defensa per tornar a il·lusionar els ciutadans.

Durant el matí, van visitar la UManresa-FUB, on van ser rebuts per la direcció, i a mitja tarda es van reunir amb la direcció de la UPC Manresa i els presidents de Cambra de Manresa i de PIMEC Bages a fi de conèixer de primera mà el projecte Fàbrica Nova. Es van emplaçar a mantenir el contacte i a treballar conjuntament.