La nit de divendres a dissabte, Manresa durà a terme un tractament fitosanitari a diverses zones de la ciutat pel control de la plaga de la galeruca de l’om (Xanthogaleruca luteola), un insecte que s’alimenta de les fulles dels olms i causa importants defoliacions en aquests arbres perquè tant els adults com les larves roseguen les fulles.

Els treballs es faran entre les 23 hores i les 5 hores sobre una vuitantena d’oms del passatge Salvador Espriu, al Passeig del Riu davant de Sant Marc i al parc infantil del carrer Josep Arola.

Altres oms afectats són el del Pati del Casino i el de la Plana de l’Om, però en tractar-se d’arbres singulars i molt cèntrics es tractaran amb endoteràpia, que és un mètode de tractament alternatiu als tractaments aeris. Consisteix a injectar directament el tractament a l’arbre. L’endoteràpia es destaca per absència de nebulització a l’ambient i per ser innocu per la salut de les persones. Tanmateix, el seu cost és molt més alt i per aquest motiu no és viable per poder tractar tot l’arbrat. Aquests dos oms seran tractats el dia 12 de setembre.

L'actuació prevista per demà es farà en horari nocturn per evitar molèsties als veïns i, a més, es delimitarà la zona per evitar persones alienes al tractament. Als carrers on hi ha terrasses de bar, el tractament comença a partir de la una de la matinada.