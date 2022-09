La Pineda bufarà 75 espelmes amb tota una jornada festiva

El restaurant La Pineda ha tingut quatre gerències diferents al llarg de la seva història, que va començar el 1947. Els actuals propietaris, un grup de socis (els Pinedus, s’autoanomenen) se’l van quedar l’any 2006, el van portar fins al 2014 i el 8 de març passat el van tornar a obrir en un nou emplaçament, a les Bases de Manresa, perquè no van poder mantenir el local de sempre al carrer d’Àngel Guimerà. Per celebrar els 75 anys, el dissabte 17 d’aquest mes han preparat una jornada festiva.

Jordi Ruiz porta la direcció de la Casa de Menjars La Pineda. Posa l’accent en el fet que el local ha estat sempre «un punt de trobada i de reunió important, obert a tothom i amb un puntet esnob, en el sentit d’estar molt arreglat».

Per fer la festa han demanat permís a l’Ajuntament per ocupar la via pública que queda al voltant del local, inclòs el carrer que comunica les Bases amb el carrer de Dante. La data l’han triat perquè era la més escaient i, explica Ruiz, a banda de ser una festa d’aniversari, també vol ser una festa d’estrena de la nova etapa, atès que quan van obrir no van fer res perquè hi havia covid i no convidava a muntar grans celebracions.

Els actes programats inclouen una xocolatada popular gratuïta de 10 a 12 del matí; un dinar dels 75, que és de pagament; i, de 6 de la tarda a 11 de la nit, la Pineda Fest, amb música, tapes i cervesa i l’actuació de DJ Markobel i Los Bingueros. Hi ha dos tiquets amb diferent preu per si es compra anticipat o bé la mateixa nit.