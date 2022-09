Aquest divendres a les 8 del vespre es farà un Bingo benèfic al restaurant del Mas Portell. L’import dels cartrons que adquireixin els assistents anirà íntegrament destinat al refugi d’animals Can Bosc, situat al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola.

Hi haurà diferents premis per a qui canti línia, i qui canti Bingo es podrà emportar productes de la carta del mas, com hamburgueses i embotits. A més, també entraran en joc tres lots de productes de la Casa Mas de menjar preparat, que ha col·laborat de forma solidària amb el Bingo. Per la seva part, el refugi aportarà merxandatge que es podrà adquirir al mateix recinte del restaurant.

Jordi Fornells, el seu responsable, s’ha mostrat satisfet de tenir la possibilitat de tancar una temporada d’estiu plena de concerts, karaokes i altres activitats lúdiques amb un acte benèfic.

«El refugi de Can Bosc fa molt bona labor i recull molts animals de la zona. Tenen moltes despeses i els diners que recopilin amb aquest Bingo els aniran molt bé» explica Portell. A part de tot el que es pugui aconseguir amb la venda de cartrons pel joc, els propietaris del Mas Portell faran una donació econòmica al refugi.