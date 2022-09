Aquest diumenge, 11 de setembre, a les 11 del matí, tindrà lloc l’acte institucional per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, a la plaça Onze de Setembre de Manresa. Cinquanta entitats i diversos representants polítics participaran en l’ofrena floral d’una celebració que enguany comptarà amb el parlament de la vicerectora del campus UManresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas Sañé.

Pel fet que Manresa forma part de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i per acord de Ple de 18 de juliol de 2013, la simbologia serà presidida per una bandera estelada. L’acte s’iniciarà amb el Ball d’Homenatge a la Diada de Catalunya a càrrec de la dansaire Jordi Gros Santasusana, de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. A continuació Sílvia Mas Sañé farà la glossa de la Diada, i donarà pas al parlament de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia. Seguidament, es farà l'ofrena floral de l’Ajuntament, institucions i de les entitats manresanes que s’hi han adherit.

L’acte serà conduït per la periodista Pilar Goñi Garriga i comptarà amb la presència de representants de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya central i del Consell Comarcal del Bages.

El Cant de l’Himne Nacional de Catalunya anirà a càrrec de les diferents corals de Manresa: Capella de Música de la Seu, Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i l’Orfeó Manresà amb tot el públic assistent, dirigits per Antoni Garriga Giralt, del Cor parroquial Sant Josep del Poble Nou.

Finalment, el grup sardanista Dintre del Bosc ballarà una sardana d’exhibició titulada “Les quatre veus”, de Joan Lluís Moraleda Perxachs, en memòria de Maria Matilde Almendros Carcasona, periodista i actriu manresana, de la qual aquest any es commemora el centenari del seu naixement. En acabar, totes les persones que ho vulguin podran ballar la sardana “Somni”, de Manuel Saderra i Puigferrer.

Afectacions de trànsit

Amb motiu de la celebració d’aquest acte, entre les 9 i les 13 h, es tallarà al trànsit de vehicles el passeig Pere III i la plaça Onze de setembre, entre el carrer Sèquia i la plaça d’Espanya, de manera que: