Fem Manresa ha mostrat la seva satisfacció per la rebaixa que s’ha començat a implementar als títols T10 i TMes del bus urbà de la ciutat. Considera que pot ser una molt bona oportunitat per donar a conèixer el bus urbà i anima el govern encapçalat per Marc Aloy a fer una campanya divulgativa de la bonificació per tal que arribi al màxim de ciutadans.

La formació recorda que el juliol passat va presentar una proposició que ja recollia la gratuïtat o la rebaixa del preu del servei de bus durant el darrer trimestre de l’any. De fet, assenyala, la moció anava més enllà del que s’ha acabat portant a la pràctica, amb la proposta de bonificar el 100% els abonaments del bus urbà per fer-lo accessible a tothom i que fos una oportunitat perquè el comencessin a utilitzar persones que opten pel vehicle privat pels trajectes urbans, i incrementar, a la llarga, la seva utilització. Fem Manresa emplaça l’equip de govern a mantenir el compromís per seguir treballant per millorar la qualitat del transport públic urbà i interurbà (pensant en el barri del Xup), fent que sigui un servei amb millor velocitat comercial, més fiable, amb més freqüències si major comoditat.