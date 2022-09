Les línies de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han registrat un augment de passatgers coincidint amb l'avaria als sistemes de telecomunicacions d'Adif que ha obligat a suspendre la circulació de trens de Rodalies i mitja distància fins a les 8h30. Les estacions que més increment de passatge han registrat són les de Martorell (+63,1%) i les de Manresa (49,7%). De la mateixa manera, a les estacions de Terrassa i Sabadell també s'ha notat un 26,3% i un 21,1% més d'usuaris de l'habitual. Fins les 8h00, l'increment ha sigut més pronunciat a la línia Llobregat-Anoia, que ha transportat un 7% més de viatgers: mentre que els trens que uneixen Barcelona i el Vallès ha aplegat un 3,8% més de persones aquest matí.

L'avaria a les telecomunicacions a la xarxa ferroviària catalana de trens de Renfe ha obligat a suspendre la circulació durant tres hores perquè la comunicació entre els conductors i el punt de control no era possible. Segons les previsions del govern espanyol, 80.000 usuaris s'han vist afectats per la incidència, que no ha permès el pas de 200 trens de Rodalies i mitja distància.

Davant d'aquesta situació, FGC ha preparat un dispositiu especial reforçant la presència de personal de Ferrocarrils a les estacions d’enllaç per atendre la demanda generada. "El dispositiu ha pogut absorbir l’augment de viatgers amb normalitat i sense incidents", puntualitzen fonts de l'empresa.