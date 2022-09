L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha anunciat que el proper diumenge participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional a la plaça Onze de Setembre de Manresa i també, conjuntament amb altres membres de Junts per Catalunya, a la manifestació convocada per l’ANC a Barcelona.

Segons Bacardit, "és important anar a la manifestació de l’11 de setembre perquè és una mostra de reivindicació de tot un poble que té desig de llibertat. Això passa per sobre dels partits polítics i va més enllà de les entitats". Al seu entendre, "assistir a la manifestació és un compromís individual que de forma col·lectiva expressem per recordar que això no s'ha acabat, i que no s'acabarà fins que assolim l’objectiu final, que és la independència de Catalunya. No s'hi valen excuses perquè a títol individual les persones no vagin a la manifestació o als actes reivindicatius per la independència del nostre país”.

Ha recordat que “des de ben petit ja hi anava a collibè del meu pare i anys més tard portava jo a coll els meus fills, i aquest any, com sempre, hi tornaré a ser”.