Manresa es queda sense Marxa de Torxes a causa de les desavinences polítiques

A Manresa no se celebrarà aquest dissabte la tradicional Marxa de Torxes pel centre de la ciutat, com era habitual la vigília de la Diada, a causa de les desavinences entre formacions polítiques i socials del món independentista. El manifest que s’acostumava a llegir al final del recorregut, a la plaça Major, no s’ha pogut consensuar, amb la qual cosa s’ha optat per deixar-ho estar. Enguany hagués complert la seva catorzena edició.

La Marxa de Torxes l’organitzava cada any l’anomenada Comissió 11 de Setembre, formada per entitats i partits com l’ANC, el Consell per la República, CUP, Esquerra, la ja desapareguda Fundació Independència i progrés, Junts per Catalunya, Òmnium Cltural Bages-Moianès, i PDeCAT. Enguany, la CUP ja no va assistir a les reunions preparatòries. En aquestes hi va haver organitzacions que van plantejar la possibilitat d’introduir canvis a l’acte en sí que els darrers anys, tant a causa de la pandèmia com de la desmobilització general del moviment independentista, havia perdut la potència de diades anteriors. Es va arribar a certs acords, però els problemes seriosos van sorgir a l’hora de consensuar el manifest conjunt tot i que, segons fonts coneixedores de tot el procés, era de mínims. Les desavinences van fer que, finalment, s’optés per no convocar la Marxa de Torxes. Aquest vespre hi haurà, però, un Acte Cívic per la Llibertat que organitza Òmnium Cultural. Se celebrarà a 2/4 de 9 del vespre igualment a la plaça Major. Inclourà la lectura d’un manifest que ha rebut el suport d’una desena d’entitats cíviques i culturals de la ciutat. El llegirà el president de la Fundació Cultura i teatre dels Carlins, Josep Soler. Al manifest es farà una crida pdr reactivar el procés i tornar a la mobilització. També hi intervindrà la presidenta d’Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, que parlarà el nou cicle que des de l’entitat es creau que s’ha d’iniciar. Hi haurà la participació de la colla castellera Tirallongues, la coral Refilats i el duo Duònia.