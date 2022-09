Perfumeries: un negoci en extinció?

Perfumeries de tota la vida han perdut la seva clientela per la proliferació dels negocis que venen aquests productes en línia i de les xarxes socials. Treballadores del sector consultades per aquest diari han confessat que veuen un futur molt cru al món de la venda de perfums i fins i tot, que les perfumeries acabaran per extingir-se.

«En el temps de xarxes socials en el qual ens trobem, és molt habitual que la gent vingui a olorar els perfums per comprar-los després per internet, sense tenir en compte la nostra feina», declara Josefina Seuba, treballadora de la perfumeria Gotta, oberta fa 26 anys al passeig de Pere III. Considera que «aquest tipus de pràctiques per part de la clientela faran que d’aquí a uns anys només hi hagi una o dues perfumeries per anar a provar els perfums, però que la resta serà en línia».

Segons Laura Pons, treballadora de la mateixa botiga, les noves generacions no volen l’atenció personalitzada que fa dècades era tan preuada en el món de la cosmètica. «Nosaltres hem rebut molta formació i estem qualificades per explicar a la gent tota la història darrere de cada perfum, però l’interès s’ha anat perdent amb les generacions que pugen», lamenta. Les explicacions de les dependentes han quedat en altres temps i, segons diuen, ara les clientes arriben demanant el perfum que ha promocionat alguna influencer. Seuba hi afegeix que «hi ha molta gent que diu que allò que estan comprant és només una ampolla de perfum, però no veuen tot el que comporta aquell aroma: uns estudis, uns jardins i unes flors. Tot s’ha de tenir en compte». Creu que el perfum ja no és un producte de luxe perquè tothom el pot adquirir quan vulgui i a qualsevol preu. «Va deixar de ser una cosa especial».

Rosa Puigdellívol és l’encarregada de la perfumeria Regina, negoci que va crear la seva mare l’any 1948 al carrer del Cap del Rec. Va començar com una drogueria que amb el temps va anar decantant-se cap a la cosmètica, i, sobretot, la perfumeria.

Considera que el seu negoci no s’ha vist tan afectat com altres per les noves tendències perquè «el perfil de clienta habitual ronda una edat entre els 60 i els 70 anys, en què la gent encara gaudeix de l’experiència de compra en viu. En uns anys haurà canviat molt la cosa», declara Puigdellívol.

Destaca alhora que hi ha clientes joves, però són les que «venen amb menys freqüència, tres o quatre vegades a l’any com a molt». Segons ella, els perfums són un producte que triomfa més entre la gent gran.