Places impracticables i invisibles per a invàlids al carrer dels Llops

El carrer dels Llops de Manresa, que és el que va a sortir a la plaça de la Reforma des del carrer d’Arbonés, on hi ha els jutjats, té al tram que va a parar a la Reforma dues places d’aparcament per a persones invàlides. El problema, però, és que el ferm esta destrossat, de manera que, més que una ajuda, ha esdevingut un perill per als conductors que les vulguin utilitzar, tal com ha denunciat una veïna que viu a la plaça.

A banda d’asfaltar el terra, diu que cal posar un senyal al començament del vial per informar que les places són per a invàlids perquè n’hi ha una que no es veu perquè la tapa l’arbre d’una finca veïna. «S’ha fet reclamació per escrit a l’Ajuntament, sense resposta» i a l’alcalde directament, explica.