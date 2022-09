A Manresa s’han instal·lat en dos anys i mig 156 comptadors provisionals socials d’aigua

Actualment, a Manresa hi ha instal·lats 156 comptadors provisionals socials d’aigua a precari. La gestió d’aquest tipus de comptadors es fa a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament i l’empresa subministradora és la municipal, Aigües de Manresa.

Els comptadors socials es van començar a implementar l’abril del 2020 per garantir la salubritat a tots els habitatges en la situació d’emergència sanitària. D’ençà que es va començar a aplicar la mesura, s’han instal·lat una mitjana d’una cinquantena de comptadors cada any.

Aquesta mesura extraordinària es va poder fer efectiva durant la pandèmia gràcies al fet que, l’any anterior, la regidoria d’Acció Social va presentar un programa per desenvolupar la jurisdicció en aquest sentit. En aquell moment, una interlocutòria del TSJC va avalar el programa, segons el consistori, «per anar un pas més enllà de la llei de pobresa energètica». L’objectiu va ser garantir que les famílies vulnerables en situació d’ocupació tinguessin accés al subministrament dels serveis bàsics sense haver-ne de punxar il·legalment la instal·lació. La seguretat que proporcionen els comptadors socials no només beneficia les persones ocupants, també la propietat de la finca i, en el seu cas, els veïns.

Els comptadors que s’instal·len són els habituals per a l’ús domèstic i no tenen cap diferència amb els ordinaris. Es col·loquen en aquells habitatges on els serveis socials determinin que hi viuen persones en situació de vulnerabilitat econòmica o risc residencial. Els comptadors s’instal·len sense tenir en compte si el sol·licitant té títol habilitant per a l’estada, que podria ser un contracte de lloguer o de propietat. A més a més, la instal·lació dels comptadors socials és independent del fet que l’habitatge disposi o no de cèdula d’habitabilitat.

Requisits

Un dels requisits que han de complir les persones beneficiàries perquè l’habitatge on viuen pugui tenir un d’aquests comptadors, és que existeixi bona convivència veïnal. Aquest fet es comprova amb la manca de registre d’incidències. Els altres requisits que han de complir els sol·licitants és que han d’estar empadronats a l’edifici, tenir un seguiment amb els serveis socials municipals i no disposar de cap altre habitatge. Tot i que aquest tipus de comptadors portin la paraula provisional al seu nom oficial, no tenen data de caducitat. És a dir, estarà instal·lat en l’habitatge ocupat tot el temps que faci falta a la família i compleixi els requisits esmentats.

El límit de consum és de 100 litres per persona i dia. El comptador es retirarà si se sobrepassa aquest límit durant dos trimestres consecutius o tres trimestres dins el període d’un any.

Pel que fa a les condicions que ha de complir l’habitatge, la instal·lació dels comptadors està condicionada al compliment dels requisits tècnics, estructurals i de seguretat de l’immoble, imprescindibles per a la instal·lació de subministraments. Tanmateix, només es posen comptadors socials en el cas que la propietat de l’habitatge sigui d’un gran tenidor. Per tant, un altre dels requisits és que el pis ocupat no sigui propietat d’un particular.

«No legitima l’ocupació»

Segons el consistori, en cap cas la instal·lació d’un comptador social d’aigua legitima l’ocupació d’un habitatge ni tampoc produeix cap perjudici a la propietat. Les altes als subministraments bàsics no tenen cap cost per al propietari de l’habitatge, són amb caràcter precari i i es retiren quan es produeix la reubicació de la família en situació de vulnerabilitat. Aquest tipus de comptadors s’instal·len amb la meta que els serveis públics garanteixin el dret que tenen tots els ciutadans a accedir de forma igualitària als subministraments bàsics.