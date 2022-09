Després del parèntesi estiuenc, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa es tornarà a trobar demà a la plaça Major, davant de l’ajuntament, per fer una nova concentració reivindicativa. La cita és a les 11 del matí. Fa una crida a participar-hi per tractar les reivindicacions que té pendents, que diu que són moltes. La plataforma ha estat molt activa en temes com la millora de l’atenció a les persones grans dels bancs, la residència pública que hi ha pendent de fer al Xup i els efectes de la urbanització de l’avinguda dels Països Catalans al jardí de la residència de la Font.