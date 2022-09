Del 16 al 18 de setembre el centre de Manresa s’omplirà d’expositors i paradistes que oferiran des de productes artesans fins a liquidacions d’estocs passant per vehicles d’ocasió, entre altres.

Després d’uns mesos de descans estiuenc, torna a Manresa l’activitat firal amb algunes fires que ompliran el centre de la ciutat d’expositors. Del 16 al 18 de setembre, dues grans fires coincidiran per oferir a la ciutadania un espai expositiu de primera.

Del 16 al 18 de setembre, tindrà lloc la Fira Setembre, on una setantena de paradistes ompliran la plaça Crist Rei i el primer i segon tram del passeig Pere III amb expositors d’alimentació, artesania i productes varis.

El diumenge 18 de setembre arriba la 9a edició de la FiraStiu. Des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça Espanya, les millors botigues de Manresa liquidaran els estocs de la temporada, des de peces de roba fins a articles de cuina, juntament amb concessionaris de cotxes d’ocasió. La fira inclourà també un inflable infantil i un ‘agility’ caní davant de l’edifici dels Sindicats.

La unió de la Fira Setembre, organitzada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i la FiraStiu, organitzada per la UBIC, s’ha traduït per tercer any en les Fires de Setembre de Manresa, una fira multisectorial que aposta per activar els negocis i botigues de la ciutat, i dinamitzar l’activitat firal d’aquesta.

Podreu trobar més informació sobre l'oferta firal clicant aquí.