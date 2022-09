La celebració del Dia Internacional del Llegat Solidari, que es commemora aquest dimarts 13 de setembre, recorda que hi ha una forma per seguir ajudant més enllà de la vida. És a través dels testaments solidaris, una forma d’expressar la gratitud i la solidaritat, que a la Fundació Althaia ajuden a impulsar els projectes de mecenatge de la institució. D’aquesta manera, els llegats solidaris reverteixen plenament en el territori ja que contribueixen a forjar un sistema sanitari de més qualitat, amb una atenció centrada en la persona i el foment de la recerca com a principals eixos.

Des de l’any 2017, que és quan es va posar en marxa la Unitat de Mecenatge, Althaia ha rebut una donació in memoriam i ha estat inclosa en cinc llegats, alguns dels quals ja s’han fet efectius. Aquests actes jurídics són una forma de col·laborar amb la institució contribuint a la millora del sistema sanitari de tota la ciutadania, alhora que pel donant són una forma d’agraïment i de transcendència i de seguir contribuint al bé comú de generacions futures. Unitat de Mecenatge Les persones que s’adrecen a la Unitat de Mecenatge manifestant la intenció de llegar podran ser partícips dels projectes de la institució i entrar a formar part dels col·laboradors d’Althaia. D’aquesta manera, podran participar i conèixer l’evolució dels diferents projectes, sabent que el seu acte de generositat contribuirà en un futur a continuar impulsant aquestes iniciatives. Hi ha diverses formes de col·laborar, des de realitzar el llegat d’un bé concret o nomenar l’organització com a cohereva junt amb altres persones o institucions, fins a designar Althaia hereva universal en el cas que no hi hagi descendència directa. L’ordenació a favor de la Fundació Althaia s’ha de fer en testament, informant-ne al notari per tal que ho reculli en aquest. És recomanable informar-ne també a la Fundació o nomenar un marmessor que s’encarregui de fer arribar el llegat. El procediment es fa amb totes les garanties i, un cop sufragades les despeses i donat compliment a les obligacions legals i fiscals que hi pugui haver, el llegat es destina als diferents projectes de mecenatge que té oberts la institució: el programa de millora de l’atenció a infants i joves, el projecte d’Oncologia i Hematologia o el destinat a lluitar contra l’ictus i altres malalties neurodegeneratives.