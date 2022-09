Segona setmana de mínima afectació als centres assistencials de Manresa a causa de l'epidèmia. Hores d'ara queden cinc hospitalitzats per covid-19 a Althaia mentre que és la tercera setmana seguida a Sant Andreu sense ingressats a causa de la pandèmia.

La darrera setmana no hi ha hagut cap mort a causa de l'epidèmia i no hi ha ningú ingressat a l'UCI per coronavirus.

La situació és encara millor que la setmana passada, quan hi havia 8 ingressats a Althaia i tampoc es va produir cap defunció.

Amb aquest panorama es manté el nombre total de víctimes mortals als centres assistencials de la ciutat en 635 persones, de les quals 453 a Althaia i 182 a Sant Andreu.

Hi ha una mínima variació en el recompte global d'altes, que passa de les 4.447 comptabilitzades fa una setmana a 4.450 ara, amb les tres altes donades al llarg dels darrers set dies.

Sant Andreu va deixar de tenir ingressats per covid a finals d'agost i ha mantingut la mateixa situació fins ara.

Cinc ingressats per l'epidèmia és el mateix nombre que es va comunicar que hi havia el 23 d'agost, però en unes circumstàncies força diferents. En aquell moment hi havia 3 ingressats a Althaia i 2 a Sant Andreu i, a més, s'havien produït durant els dies anteriors tres defuncions, dues a Althaia i una a Sant Andreu.