El 24 i el 25 de setembre el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà la 6a edició de la Fira de Playmobils. L’exposició constarà de 10 diorames diferents, creats per l’associació Click & Clack, photocalls, food truck, zona de descans i tallers. Es podran visitar de 10 a 14h i de 16 a 20h. Les entrades individuals i familiars ja es poden adquirir al web del Parc de la Séquia.

Els diorames pretenen reflectir, de manera més o menys fidel, un moment de la vida quotidiana o algun fet històric. Aquest any un dels diorames reflecteix l’època de la industrialització i un altre vol recrear la Manresa de l’època de Sant Ignasi per celebrar l’efemèride del 2022.

Un any mes, tothom qui ho desitgi podrà participar al joc del Click amagat, que consisteix a trobar a cada diorama un playmobil que no li correspon.

Paral·lelament és previst portar a terme un nou concurs d’instagram, on es podran penjar fotografies durant els dies de l’exposició. L’etiqueta per participar en aquest concurs és #firaclickmanresa2022.

Franges horàries

En l’edició passada de 2021, la organització va optar per crear franges horàries d’entrada i promoure la venda anticipada per respectar l’aforament de l’espai. La fórmula va ser molt ben rebuda i aquest any, ja sense les restriccions per la pandèmia, s’ha optat per mantenir-la i seguir donant l'opció d’adquirir l’entrada per avançat.

Una novetat d’aquesta edició és que centres educatius que ho desitgin podran visitar l’exposició per avançat entre el 19 i el 23 de setembre posant-se en contacte amb el Museu de la Tècnica al 93.877.22.31 o escrivint un correu a info@parcdelasequia.cat a un preu de grup especial.

Aquesta fira, coordinada pel Parc de la Séquia en col·laboració l’associació Click & Clack, creadora dels diferents diorames que la formen, una entitat sense ànim de lucre, formada per persones aficionades als Playmobils, que es dediquen a col·leccionar i realitzar exposicions per tal que el públic adult i familiar en puguin gaudir amb els fills o els amics.