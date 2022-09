«Shakira i Ozuna al meu bar: això només passa un cop a la vida!»

El carrer Roger de Flor va viure un esdeveniment excepcional el passat dissabte. Josep Reina és un dels veïns que va ser testimoni en primera persona del rodatge del videoclip de Shakira i Ozuna. «Vaig tornar de vacances aquell mateix dia. A la tarda vaig anar al supermercat de sota de casa i em van dir que el tenien tancat per reformes. Després vaig veure moltes furgonetes negres i vaig sentir molt rebombori. En treure el cap pel balcó, vaig veure a Shakira just davant del meu portal» detallava, encara sorprès per la situació.

Segons Reina, els equips de gravació van estar dins del supermercat fins a altes hores de la matinada. Tal i com ja va explicar Regió7, el testimoni declara que al principi de la tarda hi havia molts fans, però la massa de gent es va anar dispersant . «Hi havia molta gent, potser més de 300 persones durant tota la tarda. Però clar, com van sortir sobre la una de la matinada, la gent va anar marxant» declara Reina.

El rodatge des de dins

L’encarregada del supermercat Llobet del carrer Roger de Flor va ser l’única persona de l’establiment que va estar present al rodatge. Fins al mateix dissabte al matí, la treballadora no se’n va assabentar del motiu real pel qual la botiga romandria tancada durant tota la tarda. A principis de la setmana passada, l’empresa va informar als treballadors que haurien de tancar, però ningú els va detallar el perquè.

Segons la perspectiva d’aquesta treballadora, Ozuna va ser molt més accessible que no pas la cantant colombiana, ella creu que és perquè «ella és molt més famosa i té una trajectòria molt llarga».

Confessa que li va fer molta il·lusió poder viure el rodatge d’un videoclip d’artistes internacionals. L’encarregada no va estar fins al final del rodatge perquè va haver de marxar en acabar el seu torn de treball. No obstant això, té constància que els equips de rodatge van sortir del supermercat molt tard, «van estar-s’hi tota la tarda i part de la nit», tal com es va dir a l’edició de Regió7 de diumenge passat.

Un descans a la cafeteria

L’Isabel va ser un altre dels testimonis cabdals de l’esdeveniment. Ella és la propietària de la cafeteria Icafè, on Shakira i Ozuna van anar a descansar enmig del rodatge. Se sent molt afortunada d’haver tingut la possibilitat de conversar amb els artistes al seu petit local. «Això només passa una vegada a la vida, estic molt contenta que vinguessin aquí. Els dos són persones molt agradables i em vaig poder fer fotos amb ells», explicava, clarament emocionada. Isabel ha apel·lat a la privacitat dels artistes i del local per guardar el secret de què van prendre els cantants a la seva cafeteria.

Projecció per la ciutat

L’alcalde, Marc Aloy, va anar personalment a saludar els cantants durant el rodatge. Assegura que «es van mostrar molt agraïts amb l’hospitalitat de Manresa». El batlle de Manresa pensa que els rodatges d’abast internacional com aquest videoclip donen molta projecció a la ciutat. «Les productores ho tenen fàcil per filmar a Manresa, tenim el servei municipal Film Office que les assessora».

La planificació del rodatge no va durar ni una setmana i segons l’alcalde, hi va haver canvis d’última hora, «però al final tot ha sortit com ells volien». Com la dels veïns, l’estupefacció de l’alcalde va ser majúscula. «Qui m’havia de dir a mi que aniria a conèixer la Shakira i l’Ozuna en un supermercat Llobet del barri de la Sagrada Família. Va ser una situació totalment surrealista», relata Aloy. L’Ajuntament va obsequiar els artistes per la visita a la ciutat amb una ampolla de vi de la DO Pla de Bages.