La fundació «La Caixa» obrirà el mes que ve una nova convocatòria d’ajuts a projectes d'iniciatives socials. Les entitats socials catalanes podran presentar els seus projectes del 4 al 27 d’octubre. Aquest any, es destinaran 10,5 milions al programa, una xifra que augmenta en un 42% respecte a la del 2021. Segons el que ha explicat avui el subdirector general la fundació, Marc Simón, en la roda de premsa de presentació, aquesta és la dotació més gran de diners que ha fet la fundació en una convocatòria, tant a nivell autonòmic com estatal. «La nostra previsió és que aquesta xifra vagi augmentant progressivament cada any», ha declarat avui Simón.

L’increment de la dotació permetrà arribar a més entitats i a més persones en situació de vulnerabilitat en un moment en què, segons l’última Enquesta de Condicions de Vida de l’Idescat, la pobresa i l’exclusió social afecten el 26% de la població catalana a causa de l’encadenament de les crisis provocades per la pandèmia i la inflació. Els projectes s’han d’emmarcar en alguna de les següents línies d’acció: lluita contra la pobresa i l’exclusió social, inserció sociolaboral, gent gran, persones amb discapacitat o trastorn mental, humanització de la salut, o interculturalitat i acció social.

En aquesta convocatòria s’han incorporat quatre principals novetats. La primera és que les convocatòries socials del 2022 incorporen un nou repartiment de la dotació econòmica, que s’estableix sobre la base de la població de cada comunitat autònoma. Es fomenta també la selecció de projectes a totes les províncies espanyoles. La segona és que l’import màxim que es pot sol·licitar per projecte a la Modalitat 1 passa de 40.000 a 50.000 euros. En la Modalitat 2 es podrà sol·licitar un import a partir de 50.000 euros i fins a 100.000 euros, Simón ha recordat que en la Modalitat 2, es demana a les entitats que aportin el 50% del finançament a través d'altres vies.La tercera novetat és que s'ha simplificat el formulari de presentació de projectes per facilitar la participació de totes les entitats. Darrerament, s’hi poden presentar entitats i delegacions amb conveni vigent en les convocatòries del 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. Per fer-ho, és imprescindible justificar, com a mínim, el 50% de l’ajut concedit el 2021.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Massana, en roda de premsa ha volgut la feina que fa des de l’entitat. «Cap altra fundació d’Espanya dona tantes ajudes com la nostra, són més de 500 milions d’euros cada any destinats a persones necessitades, crec que és important tenir aquesta dada en compte. Penso que si desapareguéssim del mapa la societat ens trobaria a faltar» ha dit avui Massana a l’espai Plana de l’Om, on es va fer la presentació de la convocatòria; primer per les entitats socials que són potencials beneficiàries i, posteriorment, als mitjans de comunicació. La responsable territorial de de la fundació "La Caixa" ha Catalunya ha donat el tret de sortida d'aquesta presentació i ha esmentat la importància que té pel territori la implicació de les entitats socials.

Un programa d'ajuts amb més de 20 anys d'història

Entre els anys 1999 i 2021, el Programa d’Ajuts a projectes d'iniciatives socials ha impulsat més de 19.000 projectes per a tot Espanya, a través dels quals s'ha atès 8,7 milions de persones. Tot això, amb un pressupost global de 383 milions d'euros. Els projectes catalans en aquest període han sigut 4.370, a través dels quals s'ha atès 888.672 persones, amb una aportació acumulada de 94,17 milions d'euros. L’any passat, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials va invertir al Bages, al Berguedà, al Moianès i a Osona un total de 198.390 euros repartits en 11 projectes que van beneficiar 1.565 persones. La iniciativa, desenvolupada juntament amb el tercer sector, ha repercutit de forma directa en la millora de la qualitat de vida, el benestar i la salut dels participants en els projectes en el conjunt d’Espanya.