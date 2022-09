Manresa exporta els seus projectes d’innovació en salut a l’Argentina

Els projectes manresans de tecnologia aplicada a la medicina s’han donat a conèixer a Argentina. L’organització MAP+, impulsada per Althaia, Avinent i la FUB, va participar a les Primeras Jornadas de Innovación en Salud, celebrades a la Universidad Maimónides de Buenos Aires.

L’objectiu d’aquestes jornades va ser difondre les noves tecnologies aplicades al sector de la salut i la medicina. També van servir per a formar col·laboracions entre les organitzacions presents. S’hi han presentat propostes per a aplicar la intel·ligència artificial als anàlisis predictius, l’alimentació impresa per a persones amb disfàgia i la planificació quirúrgica en 3D, entre d’altres iniciatives.

El MAP+ és un projecte arrelat al Bages que pretén desenvolupar i validar noves tecnologies que puguin aportar millores en l’àmbit de la medicina.