Fins a final del 2023 els usuaris de la línia que fa el recorregut entre Manresa i Barcelona, que ofereix l’empresa Monbus, no podran pagar el bitllet amb targeta a l'interior de l'autobús al conductor i hauran de continuar anant amb diners en metàl·lic i amb l’exigència de portar bitllets petits.

Aquest diari es va fer ressò el juliol passat que tres usuàries del bus havien hagut de recórrer al sistema de bizum per ajudar-se a pagar en metàl·lic el bitllet senzill perquè als busos de Monbus no hi ha datàfon. Demanada per Regio7 sobre si tenia previst solucionar aquest buit en el servei que ofereix, Monbus es va referir a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) com la responsable de resoldre-ho. Fonts de l’ATM han explicat que «es treballa per tal que el bitllet senzill, l’únic que es pot vendre dalt dels autobusos, deixi de ser en paper i de pagar-se amb efectiu. La solució, però, ha de reduir la interacció entre el conductor i l’usuari -per accelerar el procés d’ingrés dels usuaris i poder augmentar la velocitat comercial. Per aquest motiu, els datàfons queden exclosos», remarquen.

L’alternativa que planteja l’ATM és que la targeta bancària (crèdit o dèbit) pugui fer la validació directament com a bitllet senzill en les validadores de la T-mobilitat», és a dir, en les màquines que utilitzen els usuaris amb targeta multiviatge. En aquest sentit, expliquen que «l’ATM ja ha adjudicat els concursos per desenvolupar aquesta solució, que està previst posar en servei a tota la xarxa (i, per tant, a tots els operadors) cap a finals del 2023».