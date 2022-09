Althaia ha rebut 600.000 euros de tres herències de particulars els darrers anys

Tres persones van incloure la Fundació Althaia en el seu testament i això li ha permès els darrers anys rebre 600.000 euros destinats a millorar l’atenció sanitària a tothom.

Althaia ha estat inclosa en dos testaments més i va rebre l’any passat la primera donació in memoriam. En aquest darrer cas, la família Puigdellívol va signar un conveni de col·laboració amb la Fundació Althaia segons el qual farà una donació econòmica periodificada en memòria de Josep Maria Puigdellívol Vila, que va traspassar el desembre de l’any 2020. És la primera donació d’aquesta mena i un gest per agrair a la institució i als seus professionals l’atenció rebuda i la tasca a favor de la salut de les persones.

Josep Maria Puigdellívol Vila era una persona molt vinculada a Manresa, la seva ciutat, i sempre disposat a col·laborar en tot allò que podia ser d’interès general. La donació es destina al projecte de mecenatge per a la millora de l’atenció a infants i joves.

Des de l’any 2017, que és quan es va posar en marxa la Unitat de Mecenatge de la Fundació Althaia, la institució ha estat inclosa en cinc llegats i una donació in memoriam. Aquests actes jurídics són una forma de col·laborar amb Althaia contribuint a la millora del sistema sanitari de tota la ciutadania, alhora que pel donant són una forma d’agraïment i de transcendència ja que continuen contribuint al bé comú de generacions futures.

La cap del Servei de Comunicació, Participació i Mecenatge de la Fundació Althaia, Antònia Raich, ha explicat que aquesta forma de finançament dels hospitals és molt habitual en altres estats, com el Regne Unit, però aquí encara és poc coneguda.

Generositat

Subratlla que permet complir els seus desitjos a persones que volen que els seus recursos econòmics tinguin un bon ús comunitari quan ja no hi siguin. Però també «implicar-se com a col·laboradors de la institució» si comuniquen a la Fundació Althaia que forma part del seu llegat. «Poder explicar els projectes de millora de l’atenció que es porten a terme és molt satisfactori per ambdues parts».

Les persones que s’adrecen a la Unitat de Mecenatge manifestant la intenció de llegar podran ser partícips dels projectes de la institució i entrar a formar part dels col·laboradors d’Althaia. D’aquesta manera, podran participar i conèixer l’evolució dels projectes, sabent que el seu acte de generositat contribuirà a continuar impulsant aquestes iniciatives.

Hi ha diverses formes de col·laborar, des de realitzar el llegat d’un bé concret o nomenar l’organització com a cohereva junt amb altres persones o institucions, fins a designar Althaia hereva universal en el cas que no hi hagi descendència directa. L’ordenació a favor de la Fundació Althaia s’ha de fer en testament, informant-ne al notari per tal que ho reculli en aquest. És recomanable informar-ne també a la Fundació o nomenar un marmessor.

El procediment es fa amb totes les garanties i, un cop sufragades les despeses i donat compliment a les obligacions legals i fiscals que hi pugui haver, el llegat rebut es destina als diferents projectes de mecenatge que té oberts la institució assistencial: el programa de millora de l’atenció a infants i joves, el projecte d’Oncologia i Hematologia o el destinat a lluitar contra l’ictus i altres malalties neurodegeneratives.