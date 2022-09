Els trens tornen a circular amb normalitat a la línia de Renfe entre Sant Vicenç i Calaf després que es mantingués interrompuda una hora i quart per una avaria en el sistema elèctric.

L'avaria és responsabilitat d'Adif i ha deixat passatgers durant una hora dintre del tren que havia d'arribar al migdia a l'estació de Manresa fins que han arribat agents de la Policia Local i Mossos d'Esquadra per evacuar-los.

Segons un usuari afectat, a les 12 del migdia el tren s'ha aturat a mig quilòmetre de l'estació de Manresa, sense subministrament elèctric, el que volia dir que no funcionava l'aire condicionat i que romanien a l'espera de poder arribar a destinació o sortir del comboi.

Passats 2/4 d'1 del migdia van arribar agents de la Policia Local i Mossos d'Esquadra.

Els agents van ajudar els passatgers a sortir del tren i aquests han hagut d'anar caminant per la carretera vella de Barcelona fins a l'estació de Renfe.

Els agents van evacuar el tren, en el qual viatjaven un centenar de persones. També van acudir els bombers.

El comboi va quedar aturat abans d'entrar a l'estació. Persones que portaven paquets pesants van ser transportades pels agents de policia en el seus vehicles fins a destinació.

L'usuari lamentava les incidències al servei i agraïa l'ajuda dels agents de l'ordre.

Renfe va voler deixar clar que la incidència no era responsabilitat seva, com a operador dels combois, sinó d'Adif com administrador de les vies ferroviàries.

Adif va comunicar a Renfe que per falta d’alimentació elèctrica es trobava interrompuda la circulació de trens entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet. Tècnics d’Adif es van desplaçar al punt afectat per avaluar la incidència i procedir a la seva reparació.

Ha estat a causa d'aquesta avaria en el subministrament elèctric que el tren va quedar detingut a l’entrada de l’estació de Manresa.

Renfe va assegurar que s’estava gestionant oferir servei per carretera i que s'estava informant de la incidència a través de tots els seus canals de comunicació i atenció al client.

A la 1 del migdia, després d'una hora, els viatgers van ser evacuats a peu a l’estació de Manresa i continuava interrompuda circulació ferroviària a l’espera de reparació per part de tècnics d’Adif. A 1/4 de 2 del migdia tècnics d’Adif van reparar l'avaria i es va recuperar la circulació ferroviària entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet.