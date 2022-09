El Comitè d’Empresa d’Althaia ha convocat una concentració per reivindicar la millora de les condicions laborals de tot el personal.

Els professionals es concentraran aquest divendres a les 8 de la tarda davant de la parròquia del Crist Rei, on s’espera que també hi acudeixin ciutadans i ciutadanes usuaris del centre.

Els professionals recolliran signatures de suport a les seves demandes entre les que es troben el poder disposar de més temps per cuidar, escoltar i vetllar pel pacient, una millora de la conciliació familiar, lideratges més propers i un equilibri de les càrregues de treball per a no afectar la salut dels professionals.

Els representants dels treballadors tenen previst, durant l’acte, llegir un manifest reivindicatiu on exposaran totes les seves reivindicacions.