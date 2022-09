Demà i divendres es faran treballs d’asfaltatge al passeig del Riu, entre la baixada de la Reforma i el carrer de l’Apotecari. Es començarà a les 8 del vespre i a les 10 es tallarà el trànsit fins a les 6 del matí. Els vehicles que circulin per passeig del Riu es desviaran per pont de Sant Francesc, carretera Bv-1411b, pont de la Reforma i carrer Baixada de la Reforma. A la inversa per als vehicles que circulin des de la rotonda de Sant Marc. El servei de bus urbà es veurà afectat en la L8 perimetral. L’accés a guals es realitzarà sempre l’estat dels treballs ho permeti.