Un esfondrament ha provocat un forat a la calçada a la cruïlla del carrer Llibertat amb el Doctor Trueta de Manresa. Fonts d'Aigües de Manresa han explicat que l'esvoranc podria ser a la part superior d'una claveguera, tanmateix, no es podrà confirmar la possibilitat fins que no s'iniciïn els treballs de reparació, previstos per a la setmana vinent. Mentrestant, la zona ha quedat senyalitzada i no provoca cap afectació al trànsit de la zona.