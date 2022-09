Aquest cap de setmana el centre de Manresa s’omplirà d’expositors i paradistes que oferiran des de productes artesans fins a liquidacions d’estocs passant per vehicles d’ocasió, entre altres.

Després d’uns mesos de descans estiuenc, torna a Manresa l’activitat firal que omplirà el centre de la ciutat d’expositors.

Tant dissabte com diumenge tindrà lloc la Fira Setembre. Una setantena de paradistes ompliran l’espai de davant de Crist Rei i el primer i segon tram del passeig Pere III amb expositors d’alimentació, artesania i productes varis.

Diumenge arribarà la 9a edició de la FiraStiu. Des de la plaça 11 de Setembre fins a la plaça Espanya, botigues de Manresa liquidaran els estocs de la temporada, des de peces de roba fins a articles de cuina, juntament amb concessionaris de cotxes d’ocasió. La fira inclourà també un inflable infantil i una pista d’agilitat canina davant de l’edifici dels Sindicats.

La unió de la Fira Setembre, organitzada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i la FiraStiu, organitzada per la UBIC, s’ha traduït per tercer any en les Fires de Setembre de Manresa, una oferta firal multisectorial que aposta per activar els negocis i botigues de la ciutat i dinamitzar l’activitat i l’oferta firal.