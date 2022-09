La jornada del Mobile a Manresa alerta que cal buscar com cosir la bretxa digital

El Mobile World Capital va organitzar ahir una jornada a Manresa amb l’objectiu de portar el debat de la bretxa digital més enllà de les fronteres de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Les ponències i taules rodones que hi va haver ahir es van centrar en els reptes de futur que tenen les ciutats intel·ligents. Per sobre dels altres, van destacar dos temes fonamentals: una implementació total i efectiva de la tecnologia 5G, i, sobretot el repte d’aconseguir que la tecnologia estigui realment al servei de les persones per acabar amb la bretxa digital, molt present en la nostra societat.

En aquest sentit, ahir a la tarda es va organitzar una marató de programació per estudiants de Lacetània, la Joviat i la UPC i joves becats de la fundació Santa Clara al convent de la mateixa organització. Eren 40 joves que es van dividir en cinc grups de treball. El repte que se’ls va presentar des de la fundació Santa Clara va ser crear una eina digital per facilitar les gestions burocràtiques de les persones migrants, com l’empadronament o el permís de treball.

Aaron Alcalá és estudiant del primer curs del grau en Telecomunicacions de la UPC, pensa que aquest repte és una gran oportunitat per practicar amb la programació. «És una cosa que xoca de front amb la realitat, trobo que fer aquest tipus d’activitats és molt més profitós que no pas estar a l’aula memoritzant fórmules. A més, és per una bona causa» declarava ahir l’estudiant.

Vanessa Marín treballa voluntàriament amb el convent de Santa Clara, va arribar de Colòmbia fa gairebé tres anys amb la carrera d’ADE acabada. A l’arribar a Catalunya va veure l’oportunitat de formar-se en tecnologia i no s’ho va pensar dues vegades. «Jo tinc la perspectiva des de dins, en ser migrant he hagut de patir totes les traves burocràtiques que estem intentant solucionar» deia ahir.

Cadascun dels membres del grup guanyador es van emportar una entrada per assistir al congrés mundial del Mobile a Barcelona per l’any que ve i un rellotge intel·ligent de la marca Huawei .

El matí de la jornada d’ahir es va dedicar a debats i ponències d’experts en el camp tecnològic. En declaracions a Regió7, el director de connectivitat intel·ligent de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, va assegurar que «al Bages hi ha un gran desavantatge respecte a altres territoris de Catalunya, que és l’orografia. Estem treballant i d’aquí molt poc sortiran nous projectes a la comarca que sorprendran molt».

Sergi Figuerola, de l’ organització de recerca tecnològica I2CAT, va remarcar la importància que té el fet que les empreses de fora de l’àrea metropolitana coneguin els nous avenços tecnològics per poder reduir al màxim possible la bretxa digital.