L’Escola Agrària de Manresa ha programat per aquest inici de tardor un curs per impulsar el lideratge femení al món rural. La formació porta per títol “Governança agroecològica amb visió de gènere” i s’adreça a qualsevol persona, home o dona, que estigui vinculat d’alguna manera al sector agrari. El curs s’impartirà presencialment a les instal·lacions de l’escola, a Manresa, entre el 29 de setembre i el 27 d’octubre.

Tot i que cada vegada hi ha més presència de dones al sector agrari, la visió de gènere encara no és palpable en la gestió tant d’empreses com de projectes. Amb aquesta formació l’escola agrària vol fer reflexionar totes les persones del món rural sobre els diferents models de lideratge o governança i aconseguir que el sector canviï les dinàmiques actuals per incorporar la visió transversal de gènere. Serà doncs un curs que combinarà la reflexió amb la difusió de coneixements útils per a totes les empreses i professionals que tinguin interès en avançar en aquest sentit. El curs s’organitzarà en cinc sessions, els dijous de 4 a 8 de la tarda. Les sessions estaran conduïdes per Carme Vidal Estruel, consultora experta en perspectiva de gènere i abordatge de violències masclistes; Ariadna Mendieta, especialista en cures i economia social i solidària de la cooperativa l'Esberla; Júlia Vilageliu, ramadera i facilitadora de grups; Paula Ortiz López, de la cooperativa Germinando; Hedda K Olson, de la cooperativa Rizoma; Martina Marcet Fuentes, ramadera agroecològica a Cal Roio (Ramaderia ecològica del Catllaràs) i Dulos Cruset, ambientòloga i formadora agroecològica de la cooperativa l’Ortiga. Les inscripcions es poden fer-se a través d'aquest l’enllaç. Per a més informació, es pot contactar amb l’Escola Agrària de Manresa a ccagraria.manresa@gencat.cat.