Després de la presentació per part dels governs de la Generalitat i de l’Ajuntament de Manresa de la ubicació de la nova comissaria mixta dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, el PSC ha volgut deixar clar que "pot ser un pas endavant en millorar i reforçar la coordinació policial, i incrementar la seguretat al centre, però en cap cas és una solució global per fer front als delictes i altres episodis de violència a la majoria de barris de Manresa”.

Segons el portaveu del PSC a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, “cal treballar des de l’Ajuntament amb un veritable pla de xoc de seguretat per aturar l’increment delinqüencial i incivisme que patim i que s’ha repetit i incrementat al llarg dels darrers mesos en carrers i places de la nostra ciutat. A la darrera Taula Municipal per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, les dades lliurades mostraven un increment dels delictes a Manresa del 11% respecte el 2021, i del 19% respecte el 2020”.

L'alcaldable socialista afirma que calen “mesures concretes per treballar per uns barris i carrers més segurs i convivencials, és abordar aquesta creixent inseguretat amb mesures de xoc, algunes a l'abast de l'Ajuntament, però que per manca de voluntat política o manca de gestió adequada dels recursos no es tiren endavant, quan en altres municipis si que ho fan, i és aleshores quan la seguretat veïnal dóna els seus veritables resultats”.

Demana restablir la policia de barri "com ja vam tenir a Manresa gràcies a les alcaldies socialistes per fer patrullatge diari a peu de carrer per part de policies locals que sempre fossin els mateixos i per tant reconeguts per als residents per fer funcions de vigilància i dissuasió, principalment".

Més agents

També reclama "incrementar prioritàriament la plantilla actual de la Policia Local que per raons de treballs públics essencials (com és la seguretat) es poden fer noves contractacions (no com fins ara que el Govern de l’Ajuntament sòls cobreixen les vacants) i que per les dimensions de la nostra ciutat cal increment com a mínim amb 20 efectius més; planificar el patrullatge mixta de Mossos i Policia Local per a tota la ciutat no sols al centre com es fa fins ara; i per últim, també instaurar la figura dels vigilants municipals de nit que sense ser autoritat policial (poden fer tasques de primer auxili i d'enllaç amb la policia, i també amb la seva presència als carrers per la nit s'incrementaria la sensació de seguretat especialment amb l'arribada del bon temps i dies festius)”.

Totes aquestes mesures combinades pensa que haurien de fer el seu efecte en la millora de la seguretat i la seva percepció per part de la ciutadania. A més "caldria convocar més sovint a la Junta Local de Seguretat amb la presència de totes les policies i cossos de seguretat establertes a Manresa, inclosos la Guàrdia Civil i Policia Nacional, amb el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat, i la del Subdelegat del Govern de l’Estat a la província de Barcelona, tal com són convocats per part d’altres Ajuntaments".

El PSC de Manresa vol expressar el seu suport i agraïment a totes les forces i cossos de seguretat en seu a Manresa, i en especial als membres de la Policia Local i Mossos d’Esquadra que a dia d’avui més feina i vigilància fan a peu de carrer.

Dotze propostes

Pel que fa a les propostes a més llarg termini, el PSC de Manresa vol estendre la mà a l’equip de govern per a dur-les a terme amb 12 dotze propostes "concretes, contrastades i avaluades com a bones pràctiques i accions preses a altres municipis catalans, i que podrien esdevenir un veritable pacte de ciutat per la millora de la seguretat, el civisme, i la convivència a Manresa”.