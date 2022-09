Fem Manresa organitza dissabte vinent, dia 24 de setembre, “L’Enrenou”, la primera edició d’un acte de debat polític i festiu que neix amb voluntat de reeditar-se a principi de cada curs. Serà a partir de les 6 de la tarda a l’Anònima i és obert a totes les manresanes i manresans. L’objectiu d’aquesta jornada és començar a preparar les eleccions municipals del proper 28 de maig de 2023 i, al mateix temps, ser un punt de trobada més enllà de l’activitat institucional, que generi il·lusió entre tots els assistents, i animar a la participació de la ciutadania a la política municipal.

Així, la primera part i plat principal de la jornada serà el debat obert amb el títol “Com volem que sigui Manresa?”, amb l'objectiu de començar a definir el programa pels comicis de l'any que ve. A partir de 2/4 9 del vespre hi haurà la part més distesa de la trobada, amb el concert de les manresanes Run Out The Closet, graellada popular (a 3 euros) i una sessió de DJ a càrrec de PD Noah. Hi haurà servei de ludoteca (sota demanda) per qui vulgui assistir-hi amb infant.