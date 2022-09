La Fira Setembre engega amb una setantena de parades i molt ambient al centre de Manresa

La Fira Setembre de Manresa ha donat el tret de sortida a un cap de setmana en què omplirà el centre de la ciutat amb una setantena de parades. Una notable afluència de públic passejava al migdia pel Passeig Pere III i Crist Rei, on estan situats els comerciants, per conèixer la varietat de productes d'alimentació, artesania i complements, entre d'altres, que s'hi exposen.

Aquest diumenge, a la Fira de Setembre s'hi sumarà la FiraStiu. Des de la plaça 11 de Setembre fins a la plaça Espanya, botigues de Manresa liquidaran els estocs de la temporada, des de peces de roba fins a articles de cuina, juntament amb concessionaris de cotxes d’ocasió. La fira inclourà també un inflable infantil i una pista d’agilitat canina davant de l’edifici dels Sindicats.

La unió de la Fira Setembre, organitzada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i la FiraStiu, organitzada per la UBIC, s’ha traduït per tercer any en les Fires de Setembre de Manresa, una fira multisectorial que aposta per activar els negocis i botigues de la ciutat, i dinamitzar l’activitat firal d’aquesta