El president de la gestora del Club Tennis afirma que «estàvem directament ofegats»

L’aprovació per part dels socis per majoria absoluta, dijous al vespre, i la ratificació del consell d’administració, que es va fer ahir a la nit, han donat llum verd al traspàs del 60% de les accions del Club Tennis Manresa al grup inversor The Padel Club SL de Terrassa, que també té presència a Barcelona i al Maresme. La proposta feta per la junta gestora va obtenir 81 vots a favor, un en contra i dues abstencions dels socis assistents a l’assemblea de dijous. Segons Enric Rubio, president de la comissió gestora que porta el club des del juny, actualment, més que «amb l’aigua al coll, estàvem directament ofegats».

A canvi de les accions, The Padel Club es farà càrrec d’eixugar el deute que ha acumulat el Tennis Manresa, que no ha estat possible concretar; aportarà una quantitat de diners per començar a solucionar temes d’embargaments i, entre el quart trimestre d’aquest any i el primer de l’any vinent, farà una inversió que es mourà entre els 400.000 i els 500.000 euros per millorar les instal·lacions en el pla dels vestidors, de la recepció i del que en el seu moment es consideri més urgent, ha explicat Rubio.

El 40% de les accions que no són de titularitat del Club Tennis Manresa se’l reparteixen els socis.

Rubio ha destacat el suport dels socis i que «Manresa segueix tenint el Club de Tennis Manresa». Ha afirmat que el club, no és que estigués «amb l’aigua al coll», sinó que «estàvem directament ofegats», i ha assegurat que han estat uns mesos d’«una feina molt dura» per reflotar una situació que pràcticament era insalvable i feia perillar la supervivència de l’entitat esportiva. Ha celebrat que The Padel Club SL «no són els clàssics inversors amb molts calers» als quals els és una mica igual allà on els posen, sinó «un grup inversor jove, amb ganes de treballar».

Al seu entendre, la mala gestió dels darrers anys i el fet de no reaccionar quan tocava, «ja fa deu anys», és el que ha posat contra les cordes el club esportiu. També ha fet referència a la pèrdua de massa pel que fa als socis. De ser un club amb entre 800 i 900 als encara no 400 socis actuals.

Ha insistit en la bona notícia que representa l’aposta per part de The Padel Club SL. «Fins ara anàvem per un camí de carro i ara circularem per una autopista», ha assegurat satisfet.

Recerca de capital

Regió7 va avançar el 8 de juliol passat que el club situat al costat del parc de l’Agulla buscava capital per posar al dia unes instal·lacions on fa anys que no s’inverteix i per eixugar el deute acumulat. Des d’aleshores, la comissió gestora ha fet contactes amb diversos grups privats lligats a l’àmbit esportiu i amb els ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós, municipi del qual formen part les instal·lacions a l’Agulla. La de The Padel Club SL és l’única oferta vinculant que ha rebut.

El mateix nom i el del nou club

A l’hora de negociar amb els inversors potencials, es van posar diverses condicions, com ara no canviar el nom del club (que es manté amb l’afegit amb lletres més petites de The Padel Club), mantenir un cert nombre de pistes de tennis, que l’acord inclogués una mínima inversió i mantenir el personal que hi treballa.

A escala del club esportiu, dels socis i del contacte amb les federacions, d’entrada, no hi haurà cap canvi, i la intenció, explica Rubio, es «començar a treballar a partir de dimarts i tenir-ho fet en un mes i mig», si bé podria variar.

La darrera junta directiva del club es va dissoldre l’abril passat i, des del juny, hi ha una comissió gestora. Del 21 de juny al 26 de juliol es van poder presentar candidatures a president i junta directiva, però ningú no va fer el pas i es va mantenir la comissió gestora.