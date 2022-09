Fem Manresa organitza dissabte vinent una jornada per començar a preparar les eleccions municipals del 28 de maig de l’any vinent. Serà a partir de les 6 de la tarda a l’Anònima i està oberta a totes les manresanes i manresans.

Amb el nom de L’Enrenou, es tracta d’un acte de debat polític i festiu que neix amb voluntat de repetir-se a principi de cada curs.

La primera part i contingut principal de la jornada serà el debat obert amb el títol «Com volem que sigui Manresa?», amb l’objectiu de començar a definir el programa pels comicis de l’any que ve. A partir de 2/4 9 del vespre hi haurà la part més distesa de la trobada, amb el concert de les manresanes Run Out The Closet, una graellada popular (a 3 euros) i una sessió de punxadiscos a càrrec de PD Noah. Hi haurà servei de ludoteca (sota demanda) per a qui vulgui assistir-hi amb infants