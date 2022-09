Als passadissos del mercat de la Sagrada Família hi ha certa resignació. La pujada de preus generalitzada dels darrers mesos s’està notant a la butxaca dels clients. La carn, per exemple, és ara un 50 per cent més cara que abans de la pandèmia, asseguren des de les parades. Tot plegat ha fet que s’hagin hagut de canviar alguns hàbits de consum, segons ha pogut comprovar Regió7.

A la majoria d’usuaris els fa patir el mateix: tot puja de preu i ells han de continuar comprant per poder menjar. Rosa Hernández, de 65 anys, és una clienta habitual del mercat, on sol anar acompanyada amb amigues. «Portem molt malament l’augment de preus», afirma pel que fa a una pujada que fa que cada vegada pugui omplir menys la cistella amb els diners de què disposa. «Ara, només comprem el que necessitem per al dia a dia. No ens surt a compte fer compres grans perquè, cèntim a cèntim, la cistella va pujant», diu. A això, cal sumar-hi l’encariment de la llum, del gas i del combustible.

Pilar Domènec, de 75 anys, coincideix amb el que explica Hernández. Assegura que ara és més minuciosa a l’hora de triar els productes que s’emporta a casa: «miro més el preu, però, no només aquí, a tot arreu», detalla Domènec. Hi afegeix que «comprem menys quantitat que abans, tot és més car i sent grans cada cop tenim menys gana».

Ho corroboren a la parada Ous de Calaf. «Les famílies que abans compraven dotze ous, ara se n’emporten mitja dotzena», lamenta Judit Garcia, que també ha vist que ara s’opta per un preu més baix abans que per la qualitat.

Joaquim Faure, de 72 anys, en canvi, diu que, en el seu cas, com que «mai hem comprat en excés», no ha hagut de canviar els hàbits. «Hem de continuar menjant». Tot i això, Faure afirma que la situació econòmica actual el fa «sentir-se enganyat». «Sembla que tot s’encareix més del que oficialment ens diuen, però no hi podem fer res», puntualitza amb resignació.

Por per si s’acaba el pollastre

Les fake-news nascudes a les xarxes socials i als grups de WhatsApp també corren dins del mercat. La mateixa por i presses que hi va haver als supermercats amb l’oli de gira-sol o el paper de vàter es van repetir fa uns dies a la Sagrada Família amb el pollastre. En una xarcuteria d’aquest mercat asseguren que durant unes tres setmanes ha corregut la veu entre la gent més gran que el pollastre s’estava esgotant. Això va fer que gairebé s’acabessin les existències del producte, tot i que els paradistes han afirmat a aquest diari que no en va arribar a faltar mai.

Seguiran comprant al mercat

Regió7 va recollir en un article publicat dijous passat (vegeu diari del dia 15) la preocupació i com afronten la pujada de preus els botiguers del mercat de la Sagrada Família. Darrerament, des de després de la covid, havien notat certes ganes de fer mercat entre la clientela. Temen que la pujada de preus actuals aturi aquesta tendència. «Als supermercats també han apujat els preus, però tenen més marge i compren a l’engròs», destaquen des de Carns Bernades. La majoria de persones preguntades, com és el cas de Rosa Hernández i de Pilar Domènec, asseguren que són «clients de tota la vida del mercat» i que no tenen previst deixar d’anar-hi.