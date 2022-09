Paradistes del Puigmercadal indignats amb les obres i amoïnats amb la crisi

Camero té la seva parada just entrar al mercat des de fa 26 anys. Al seu voltant, en comparació amb temps enrere, ahir es veien moltes persianes abaixades. «És clar, si la gent no té feina, tanca», comentava. Feia notar que per a la clientela de certa edat que va al Puigmercadal a fer la compra, haver d’accedir-hi per les escales des del carrer Nou i de la plaça del Milcentenari o bé donant la volta per altres llocs és una autèntic problema.

Ahir, al mercat no feia la sensació d’un dissabte al migdia. Hi havia gent, però poca. Quant a la crisi, Camero valorava que, sobretot, el que s’han apujat són els articles que abans eren més assequibles, com els ous i el pollastre, mentre que d’altres com el xai, que ja era més car, no ho han notat tant.

Puigmercadal 82 és el nom de la parada de menuts que hi té Ramon Soler fa 40 anys. Explicava que «els callos costen un euro més». Ell també va voler insistir en el tema de les obres per impermeabilitzar l’aparcament soterrat. «Per a la Festa Major Alternativa es van preocupar que la gent pogués entrar a la plaça durant dues nits i a nosaltres ens tanquen», lamentava.

Al seu costat fa 35 anys que hi ha la parada de peix Agustí, que porta Agustí Perramon. «És un desastre!», exclamava contundent quant a les obres, que assegurava que estan tenint repercussions en els hàbits de compra de la clientela. Pel que fa a l’encariment dels productes dels darrers mesos, en el cas del lluç, per posar un exemple, deia que depèn molt del tipus, però que un de Palangre sense anisokis pot costar 20 euros el quilo. Hi afegia que «tot s’ha apujat: l’arròs, els fideus, el tomàquet» i que, en el cas del peix, «hi ha gent que s’espanta quan veu els preus de segons quins productes i ja no t’ho demanen» i directament no el compren.

A tocar de la seva parada hi havia un dels paradistes més indignats amb els efectes de l’actuació al pàrquing del mercat, que va preferir no donar el seu nom. Afirmava que el que està fent el consistori amb la durada de les obres no gosaria fer-ho amb una gran superfície.

D’altra banda, comentava en relació amb l’augment de preus que, el fet de ser un establiment petit, en el seu cas els permet reduir costos per altres bandes per no haver d’apujar preus. Insistia que el mercat de Puigmercadal és municipal i que, per tant, l’Ajuntament l’hauria de defensar i no perjudicar-lo.

A la parada de peix i marisc León, amb presència a la plaça del Mercat fa 15 anys, la dependenta Mònica Reyes deia que hi ha hagut moments que «cada setmana havíem de pujar els preus 50 cèntims» i que «la gent et demana molt més el que costa tot». Ella també va criticar la repercussió que estan tenint les obres a l’accés al mercat per la Muralla del Carme. «Molta gent ens ha trucat per dir-nos que no vindrien».

Al Puigmercadal hi va obrir portes, el març de l’any passat, el Supercoop. La dependenta Patrícia Estelrich explicava que, a escala de preus, han intentat apujar-los el mínim i que, tot i que tenen una clientela fidel que sap que hi trobarà un producte de qualitat i ecològic, sí que n’hi ha que potser han deixat de comprar segons quins aliments que troben a un preu més econòmic en altres establiments.

Estelrich definia les obres com «una tocada de nassos» i alertava que moltes parades tancaran perquè hi ha gent que s’ha de jubilar que potser decidirà que li surt més a compte abaixar la persiana.

Joan Carles Moreno, de la xarcuteria Moreno, amb presència al mercat del Centre Històric d’ençà que va obrir portes, coincidia amb Reyes, que «els preus van pujant cada setmana». Situava aquest augment en un «20%, un 30% i, en alguns casos, el doble». Amb aquest panorama, «la gent compra menys i mira més els preus», constatava.

Botigues del Centre Històric constaten que la gent compra menys per gastar el mateix

La gent fa la compra amb els mateixos diners d’abans que els preus comencessin a pujar. Si abans comprava deu talls de carn, ara en compra set per no haver de pagar més i tenir un cert control de la despesa que fa amb la cistella de la compra. Ho constaten botiguers del Centre Històric com Mohamed Balah, que té la botiga d’alimentació CS a la plaça d’Europa; Núria Grané, que porta la fruiteria Ignasi Augé del carrer del Carme des del passat mes de març, i Josep Tobella, de la cansaladeria xarcuteria Tobella, situada a la plaça Major.

Balah comentava ahir que «la clientela ha baixat» però que, en canvi, als seu establiment hi van més persones locals que abans no hi anaven, segurament atretes per uns preus més econòmics. Si bé està patint els efectes de la crisi com tothom, afirmava que va ser pitjor la que es va allargar fins al 2014. En la situació actual, deia, «la gent el que fa és comprar el que pot amb els mateixos diners que abans».

Grané hi coincidia. Tot i que a la seva fruiteria hi van persones amb un poder adquisitiu més aviat alt per tipus de fruita i verdura que hi ven, apuntava que «també rondinen» per com s’han encarit les coses. Igualment, n’hi ha que el que fan és endur-se menys quantitat per no pagar més. Ahir, la mongeta tendra que tenia, procedent de Galícia, costava 15 euros el quilo. «Cada dia hem d’anar canviant el preu» dels articles, comentava.

Tobella explicava que no ha detectat que la gent demani més que abans el preu de les coses. «Suposo que ja tenen assimilat que s’ha apujat tot». El menjar, la llum, el gas, la gasolina... Remarcava que en un negoci com el seu l’augment del preu de la llum se l’han de menjar amb patates perquè no en poden prescindir per mantenir frescos els aliments. Sobre aquest tema en concret de l’increment del cost de la llum, un paradista del mercat de Puigmercadal assegurava que havia passat de pagar 300 euros a 800.

Tot i no demanar-li el preu dels aliments que ven per saber quant s’han encarit, el que sí que fan alguns clients, explicava Tobella, és quedar-se menys producte per no haver de pagar més. Hi afegia una situació amb la qual s’ha trobat en més d’una ocasió d’ençà que els preus es van començar a enfilar que li ha cridat especialment l’atenció, que és que algunes parelles hi van a buscar pollastre, per exemple, però només en compren per als seus fills, amb la qual cosa sobreentén que per a ells potser en compren un de més econòmic i que no té la mateixa qualitat que el que ven ell en un altre establiment.