La Fundació Althaia podrà formar oftalmòlegs i digestòlegs i oferir una plaça més de resident en l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) a partir de l’any 2023. La institució incrementarà així l’oferta de formació sanitària especialitzada adreçada a metges i metgesses residents. Aquest augment és resultat de l’aposta de la institució per formar professionals que s’incorporaran en el sistema de salut, fet que contribueix a pal·liar la manca generalitzada d’especialistes. L’objectiu es oferir una formació completa i de qualitat per tal que els futurs professionals puguin assolir l’excel·lència en les respectives especialitats.

El Ministeri de Sanitat va comunicar primer l’acreditació de la Unitat Docent d’Oftalmologia i, posteriorment, la de la Unitat Docent de Digestologia. Significa que, a partir de l’any vinent, la institució podrà oferir una plaça de metge resident de cada una d’aquestes dues especialitats. El fet que el Ministeri acrediti especialitats noves respon a l’alt nivell de desenvolupament dels serveis en qüestió i un reconeixement a la seva capacitat per formar residents. El Ministeri ha comunicat que a partir del 2023 les places de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdia i Traumatologia passaran d’una a dues.

23 places

El 2023 Althaia comptarà amb 23 places de 15 especialitats. A banda, hi ha les places de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut (ICS), que tenen Althaia com a hospital de referència.

Actualment, compta amb 117 professionals en formació (67 residents propis i 50 de l’Institut Català de la Salut), la xifra més alta assolida fins ara. La intenció és acreditar noves especialitats en els propers anys i, d’aquesta manera, incrementar el nombre de places disponibles.

Tracte personalitzat

Els principals avantatges de fer la residència a un hospital com el de Sant Joan de Déu de Manresa són que, a diferència d’altres hospitals més grans, els residents poden aprendre directament dels especialistes, treballar braç a braç amb ells i tenir una gran capacitat d’intervenció en el procés assistencial. Des d’Althaia es dedica als residents un tracte personalitzat, proper i accessible i se’ls dona facilitats per tirar endavant nous projectes de recerca. Tots aquests elements contribueixen a una millor formació. De fet, aquests són alguns dels aspectes que més destaquen els residents en les darreres enquestes de satisfacció realitzades pel Departament de Salut. Els resultats mostren que Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats.