Tot un mes d’activitats per promoure un envelliment actiu, sa i per generar espais de trobada i de relació a l’espai públic. Marxes nòrdiques, balls, jocs, tallers de tota mena, teatre, projectes artístics o xerrades conformen la programació per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans a Manresa que començarà aquest dimecres i s’allargarà fins a finals d’octubre. Una vintena d’actes pensats per a la gent gran amb l’objectiu de fer-les protagonistes directes mb activitats pensades per ells i per a ells.

L’organització és de l’Ajuntament de Manresa i diverses entitats que també comptarà amb l’acte institucional. En aquest cas se celebrarà el divendres 30 de setembre a les 7 de la tarda a l’auditori de la Plana de l’Om. Serà com una mena de tret de sortida a totes les activitats programades. En aquesta ocasió el periodista Josep Playà Maset pronunciarà la xerrada «Els nous llenguatges de la comunicació del segle XXI», que servirà per inaugurar les Aules de les Persones Grans de Manresa. Durant l’acte també es lliurarà el vuitè premi del Consell Municipal de Gent Gran de Manresa, un reconeixement honorífic que té la finalitat de reconèixer públicament la trajectòria de persones grans que s’hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. Es valoren aspectes com la implicació participativa a la ciutat, la trajectòria personal en l’àmbit social i la seva contribució per millorar la qualitat de vida de les persones grans. A la darrera edició es va reconèixer a títol pòstum Josep Maria Ballonga, vinculat a diverses entitats i institucions, i que havia estat president honorífic de la Coordinadora de Jubilats. A l’acte també es presentarà una nova edició de l’espai artístic intergeneracional Art K’Suma, una iniciativa que té com a objectiu promoure l’intercanvi creatiu de qualsevol disciplina artística entre persones d’edats diferents. En anteriors edicions s’han treballats àmbits com l’escultura, la pintura o la moda. Les entrades per assistir a l’acte institucional a la Plana de l’Om són gratuïtes. A partir d’aquest dimecres es podran reservar a la web del teatre Kursaal. Abans i després de l’esmentat acte institucional s’han programat la vintena d’activitats de tota mena, entre els quals l’espai de trobada de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer en el qual hi intervindrà la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega Juncosa. Serà a les 5 de la tarda al cafè Miami. Manresa, envellida Les persones grans a Manresa representen el 20 % de la població, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat. És una de les ciutats més envellides i sobreenvellides de Catalunya. El 2020, un 19,9% de la població tenia més de 65 anys, mentre que a Catalunya el percentatge se situava en el 19 %. L’índex de sobreenvelliment -població més gran de 85 anys dins la franja d’edat de majors de 65- era també del 19,9%, i a Catalunya del 17,1. La previsió és que els pròxims anys el col·lectiu de persones grans augmenti significativament per l’increment de l’esperança de vida i l’entrada a l’edat de jubilació de la generació dels baby boom, els nascuts entre el 1957 i el 1977. Agenda d’actes Marxa Nòrdica. Dimecres 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre a les 5 de la tarda. La sortida és el Casal Cívic del Xup. Cal inscriure’s al 93 875 15 77. Pancarta del Ganxet Divendres, 23 de setembre a les 11 del migdia al segon tram del passeig Pere III, a plaça Espanya. Col·locació d’una pancarta de ganxet realitzada per diferents grups de la ciutat. Master Xof Obra de teatre amb Joan Pera. A les 6 de la tarda i a 2/4 de 9 del vespre al teatre Kursaal. El preu de l’entrada és de 6 euros per les persones més grans de 65 anys. Alzheimer a l’hora del cafè. Dijous, 29 de setembre a les 5 de la tarda al cafè Miami. Conversa amb la regidora d’Infància, Joventut i gent Gran de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega Juncosa. Acte institucional Divendres, 30 de setembre, a les 7 de la tarda a l’auditori Plana de l’Om Ball amb xarop de Nit Dissabte, 1 d’octubre a les 6 de la tarda a la plaça Puigmercadal Flashmob amb el grup de country de la Sagrada Família Dimarts, 4 d’octubre a les 11 del migdia al mercat de la Sagrada Família Xerrada: «La família abans i ara, què ha canviat?» A les 5 de la tarda a l’espai de suport Mémora del carrer Carrió, 10. A càrrec de la treballadora social, terapeuta familiar i antropòloga, Montserrat Gomis. Cal inscriure’s al telèfon 93 875 39 13 Una mar de jocs Dijous, 6 d’octubre a partir de les 10 del matí al casal cívic de la Font dels Capellans. Sessió de jocs originals i tradicionals. Cal inscriure’s presencialment a l’associació de veïns de la Font dels Capellans. Trobada de puntaires i cargolada Diumenge, 9 d’octubre a la plaça Porxada Exposició de fotografia i memòria oral «Gent nostra» Dimarts, 11 d’octubre, a les 7 de la tarda a la Plana de l’Om. L’exposició dona veu a 25 persones que viuen a diverses residències de persones grans. Visita a Manresa Divendres, 14 d’octubre. A partir de 3/4 d’11, a la plaça Sant Domènec. Recorregut pels principals monuments de la ciutat, centre històric i la Cova. Cal apuntar-se a www.manresa.cat, a gentgran@ajmanresa.cat o bé al telèfon 93 875 24 86. Activitats diverses A partir de les 10 del matí dels dies 15 i 16 d’octubre al Casal de la Gent Gran de Manresa, al carrer Circumval·lació. També hi haurà activitats de realitat virtual. Inscripcions presencialment al casal o bé al 93 874 19 55. Cantada per les places Del 17 al 21 d’octubre. Mostra de taller de cançons de tots els temps a diferents places i espais públics de la ciutat. Taller de cuina saludable Dimecres, 19 d’octubre a les 5 de la tarda al casal Cívic del Xup. Xerrada. «Persones usuàries. Persones sàvies». Divendres, 21 d’octubre a 2/4 d’11 del matí a l’auditori de l’Ateneu les Bases Presentació de la pel·lícula «Las cinéphilas» Diumenge, 30 d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda a l’auditori de la Plana de l’Om. Les entrades, que costen 5 euros, es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a la seva web. Trivial per a persones grans Dimecres, 26 d’octubre a les 11 del migdia a l’Espai Social Manresa, al carrer Caritat. L’entrada és lliure i gratuïta. Concert. «Quan els músics canten a l’amor» Dijous, 27 d’octubre a les 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran de Manresa, al carrer Circumval·lació. Concert-conferència sobre música inspirada per l’amor. L’entrada és lliure i gratuïta.