L’Escola Agrària de Manresa ha programat, per aquest inici de tardor, un curs per impulsar el lideratge femení al món rural. La formació porta per títol Governança agroecològica amb visió de gènere i s’adreça a qualsevol persona, home o dona, que estigui vinculat d’alguna manera al sector agrari. S’impartirà presencialment a les instal·lacions de l’escola entre el 29 de setembre i el 27 d’octubre organitzat en cinc sessions, els dijous de 4 a 8 de la tarda, i les inscripcions es poden fer a https://ja.cat/cursos-2022. Més informació, a ccagraria.manresa@gencat.cat.